«НАК Нафтогаз України та шість компаній групи Нафтогаз подали відповідь на зустрічну заяву Російської Федерації щодо розміру компенсації збитків у межах арбітражного провадження при Постійній палаті третейського суду в Гаазі. Нафтогаз додатково обґрунтував свою заяву щодо розміру компенсації збитків, завданих незаконною експропріацією кримських активів Нафтогазу у 2014 році — розмір збитків плюс відсотки оцінюється приблизно в $8 млрд».

Як повідомлялось, Трибунал визнав, що Російська Федерація порушила низку положень Угоди про захист інвестицій, експропріювавши активи групи Нафтогаз у Криму, повідомили в Нафтогазі, передає НВ.

«Попри появу в арбітражі в січні 2017 року, Російська Федерація надалі ухилялася від участі в арбітражному провадженні протягом майже трьох років. У грудні 2019 року Росія подала зустрічну заяву щодо розміру компенсації збитків, але не заявила жодного альтернативного розрахунку збитків. Російська Федерація не заперечує, що незаконно експропріювала активи Нафтогазу, але стверджує, що не винна Нафтогазу жодної компенсації», — додали в Нафтогазі.