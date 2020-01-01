Столтенберг раскрыл темы интенсивных переговоров России и НАТО
|11:41 17.02.2020
|Россия
Россия и НАТО ведут интенсивные переговоры, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
По его словам, НАТО обсуждает с Россией вопросы вооружения, снижения рисков, а также тему прозрачности. Об этом он сказал в интервью газете Figaro, сообщает Вестник Кавказа.
Кроме того, "интенсивные и открытые дискуссии" ведутся по поводу "нарушения" российской стороной Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Также он подчеркнул, что участники альянса "должны проявлять твердость и говорить одним голосом".
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