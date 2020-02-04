Зеленський: Ми не можемо зупинятися, допоки українців утримують на непідконтрольних територіях Донбасу, в Криму та Росії
|11:21 17.02.2020
|Крым
Взаємне звільнення утримуваних осіб, яке відбувалося двічі за останні півроку, необхідно продовжувати заради визначеної мети – звільнення за формулою «всіх на всіх», наголошує Президент України Володимир Зеленський.
«Ми не можемо зупинятися, допоки більш як 200 українців досі утримуються в нелюдських умовах на тимчасово непідконтрольних територіях Донбасу. А понад 100 українців і кримських татар утримуються в Криму та на території Російської Федерації», – сказав Глава держави у своєму виступі на Мюнхенській конференції з питань безпеки, повідомляє офіційне інтернет-представництво Президента України.
Володимир Зеленський також нагадав, що за результатами Нормандського саміту в Парижі у грудні 2019 року була досягнута домовленість щодо забезпечення ефективної діяльності міжнародних організацій, зокрема Міжнародного комітету Червоного Хреста.
«Сьогодні представники МКЧХ залучені до пошуку безвісти зниклих – їх теж, на жаль, за ці шість років дуже багато. Відкритим залишається питання доступу представників МКЧХ до утримуваних осіб. Але є всі підстави розраховувати на позитивне вирішення цього питання», – зазначив Президент.
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