Російські окупанти встановили біля Керченського мосту поліцейські пости
|11:01 17.02.2020
|Крым
На під'їздах до Керченського мосту з'явилися два пункти пропуску.
Про це повідомляє пресслужба ГИБДД Росії, передає ESPRESO.
Відзначається, що співробітники російської поліції контролюватимуть пересування вантажних автомобілів і оглядати легкові.
До цього пости російської дорожньо-патрульної служби працювали за тимчасовою схемою. Тепер біля Керченського моста стоять стаціонарні комплекси.
За даними відомства, пости встановили з боку анексованого Криму і Краснодарського краю Росії.
Нагадаємо, 23 грудня Росія запустила залізничне сполучення мостом через Керченську протоку.
Відкривати залізницю приїхав особисто президент РФ Володимир Путін.
Через візит Путіна Росія перекрила для суден Керченську протоку.
У Євросоюзі засудили відкриття Росією залізничного сполучення до окупованого Криму.
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