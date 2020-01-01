Конвой американських військових машин прибув з Іраку до провінції Аль-Хасака на північному сході Сирії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Аl Masdar News.

Щонайменше 55 транспортних засобів, зокрема танки та інженерна техніка, в'їхали в провінцію з Іраку.

Коаліція під керівництвом США веде боротьбу проти терористичної організації ІДІЛ в Сирії та Іраку з 2014 року.

Торік Вашингтон оголосив про падіння так званого "халіфату Ісламської держави", але додав, що залишиться в Сирії, щоб запобігти відродженню терористичної мережі. Для виправдання тривалого перебування своєї армії в Сирії президент США Дональд Трамп заявив, що потрібно "охороняти нафту" і не допустити її захоплення іншими терористами.

Раніше цього місяця американські війська, що розміщуються в Сирії, розпочали будівництво нової військової бази в багатій нафтою провінції Хасеке.

За даними турецького інформаційного агентства Anadolu, яке цитувало свої джерела, обладнання та матеріали для будівництва прибули з Іраку через прикордонний перехід Аль-Уелід. Агентство припустило, що база була побудована для того, щоб російські сили не змогли досягти нафтового родовища Румейлан.

Американські військові, дислоковані в районах Сирії, підконтрольних YPG, 19 січня запобігли спробі російських військових пройти до нафтового родовища "Джул Аги" в районі Румейлан на північному сході провінції Хасеке.

Після початку останньої турецької військової операції США покинули низку військових баз в Сирії, частина з яких перейшла до Росії.

Зараз російські військові дислоковані щонайменше в 10 точках на підконтрольних YPG територіях Сирії - в Манбіджі, Айн-аль-Арабі, Рацці і Хасеке.

На початку лютого стало відомо, що Росія вивела частину військового персоналу з району Таль-Тамр в сирійській провінці