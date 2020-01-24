Частково вироблена в Україні ракета-носій, яку запустили США, 18 лютого доставить вантаж на МКС
|10:01 17.02.2020
|Украина
Успішно запущена американсько-українська ракета-носій середнього класу Antares («Антарес») 18 лютого має доставити на Міжнародну космічну станцію майже чотири тонни матеріалів, обладнання та іншого корисного вантажу, повідомили в американському аерокосмічному агенстві NASA та в українському конструкторському бюро «Південне».
Згідно з повідомленнями, 13-й автоматичний вантажний корабель Cygnus у 3750 кілограмах вантажу включає, серед іншого, свіжі фрукти, сир і цукерки для екіпажу на борту МКС, передає Радіо Свобода.
У NASA заявили, що на МКС доставлять обладнання для культивування тканин і клітин.
Cygnus, згідно з планами, має залишитися на космічній станції до 11 травня.
15 лютого з Центру космічних польотів в американському штаті Вірджинія був здійснений пуск американсько-української ракети-носія середнього класу Antares. Вона вивела на орбіту, близьку до орбіти МКС, автоматичний вантажний корабель Cygnus.
Ракета Antares частково спроєктована конструкторським бюро «Південне» і виготовлена підприємством «Південмаш» у Дніпропетровській області.
Ще на цю тему:
США продовжать допомагати Україні з обороною – Пентагон
США обговорять у Мюнхені агресію Росії проти Україні – Держдеп
США не планують скорочувати допомогу для України у 2021 році
Пристайко і Помпео домовилися про поглиблення стратегічного партнерства України та США
МЗС анонсує зустріч Пристайка з Помпео — про що говоритимуть
У ВМС ЗС України ведуться переговори з представниками США щодо передачі патрульних катерів типу «Айленд»