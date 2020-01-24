Успішно запущена американсько-українська ракета-носій середнього класу Antares («Антарес») 18 лютого має доставити на Міжнародну космічну станцію майже чотири тонни матеріалів, обладнання та іншого корисного вантажу, повідомили в американському аерокосмічному агенстві NASA та в українському конструкторському бюро «Південне».

Згідно з повідомленнями, 13-й автоматичний вантажний корабель Cygnus у 3750 кілограмах вантажу включає, серед іншого, свіжі фрукти, сир і цукерки для екіпажу на борту МКС, передає Радіо Свобода.

У NASA заявили, що на МКС доставлять обладнання для культивування тканин і клітин.

Cygnus, згідно з планами, має залишитися на космічній станції до 11 травня.

15 лютого з Центру космічних польотів в американському штаті Вірджинія був здійснений пуск американсько-української ракети-носія середнього класу Antares. Вона вивела на орбіту, близьку до орбіти МКС, автоматичний вантажний корабель Cygnus.

Ракета Antares частково спроєктована конструкторським бюро «Південне» і виготовлена підприємством «Південмаш» у Дніпропетровській області.