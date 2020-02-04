ФСБ в оккупированном Крыму задержала бойца украинского нацбатальона
|09:37 17.02.2020
|Крым
ФСБ задержало в Черноморском районе оккупированного Крыма "участника украинского националистического батальона".
Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ по оккупированным Крыму и Севастополю, передает Крым Информ.
Установлено, что подозреваемый летом 2016 года уехал в Украину, где вступил в ряды так называемого «крымско-татарского добровольческого батальона имени Челебиджихана». Впоследствии он вернулся в оккупированный Крым.
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