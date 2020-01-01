У столиці Азербайджану Баку поліція затримала трьох лідерів опозиційних партій і понад сто активістів, що збиралися взяти участь у неузгодженій із владою акції протесту проти результатів недавніх парламентських виборів, що їх розкритикували міжнародні оглядачі. Багатьох із затриманих пізніше відпустили.

Про це пише Радіо Свобода..

Зокрема, поліція затримала вдома, біля дому чи в партійному офісі лідерів партії “РЕАЛ” Ільґара Маммадова, партії “Мюсават” Аріфа Хаджили і руху “D 18” Руслана Іззатлі. Усіх трьох потім випустили, вивізши поза межі Баку. Іззатлі заявив, що через це буде позиватися до поліції.

Будівлю Центральної виборчої комісії, де мала відбутися акція протесту, охороняли спецзагони поліції, які затримували всіх, хто приходив на акцію, і садили в автозаки.

Хаджили повідомив, що декого з затриманих вивозили в поліційних фургонах у віддалені місця кілометрів за 200–300 від Баку, де й залишали.

За офіційними результатами виборів, що відбулися 9 лютого, владна партія “Новий Азербайджан” отримала 72 місця зі 125, майже всі інші місця дісталися меншим партіям і незалежним кандидатам, що лояльні до авторитарного президента Ільгама Алієва.

ОБСЄ і Рада Європи у своїх попередніх звітах заявили про численні порушення при підрахунку голосів і про тиск на виборців, кандидатів і спостерігачів.

58-річний Алієв, який керує Азербайджаном майже 17 років, перебравши владу від свого батька, так само автократа Гейдара Алієва, призначив нинішні позачергові парламентські вибори в грудні минулого року посеред масових невдоволень у країні через поганий стан економіки.

Вибори в Азербайджані від часу відновлення незалежності країни 1991 року раз за разом визнавалися міжнародними спостерігачами за такі, що не відповідають демократичним стандартам.