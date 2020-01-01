В Азербайджані розігнали акцію протесту й затримали десятки опозиціонерів

10:41 17.02.2020   Азербайджан

У столиці Азербайджану Баку поліція затримала трьох лідерів опозиційних партій і понад сто активістів, що збиралися взяти участь у неузгодженій із владою акції протесту проти результатів недавніх парламентських виборів, що їх розкритикували міжнародні оглядачі. Багатьох із затриманих пізніше відпустили.

Про це пише Радіо Свобода..

Зокрема, поліція затримала вдома, біля дому чи в партійному офісі лідерів партії “РЕАЛ” Ільґара Маммадова, партії “Мюсават” Аріфа Хаджили і руху “D 18” Руслана Іззатлі. Усіх трьох потім випустили, вивізши поза межі Баку. Іззатлі заявив, що через це буде позиватися до поліції.

Будівлю Центральної виборчої комісії, де мала відбутися акція протесту, охороняли спецзагони поліції, які затримували всіх, хто приходив на акцію, і садили в автозаки.

Хаджили повідомив, що декого з затриманих вивозили в поліційних фургонах у віддалені місця кілометрів за 200–300 від Баку, де й залишали.

За офіційними результатами виборів, що відбулися 9 лютого, владна партія “Новий Азербайджан” отримала 72 місця зі 125, майже всі інші місця дісталися меншим партіям і незалежним кандидатам, що лояльні до авторитарного президента Ільгама Алієва.

ОБСЄ і Рада Європи у своїх попередніх звітах заявили про численні порушення при підрахунку голосів і про тиск на виборців, кандидатів і спостерігачів.

58-річний Алієв, який керує Азербайджаном майже 17 років, перебравши владу від свого батька, так само автократа Гейдара Алієва, призначив нинішні позачергові парламентські вибори в грудні минулого року посеред масових невдоволень у країні через поганий стан економіки.

Вибори в Азербайджані від часу відновлення незалежності країни 1991 року раз за разом визнавалися міжнародними спостерігачами за такі, що не відповідають демократичним стандартам.



Ще на цю тему:

Новини
Азербайджан Азербайджан
12:41 17.02.2020
Як Алієв і Пашинян в Мюнхені говорили про Нагірний Карабах
10:41 17.02.2020
В Азербайджані розігнали акцію протесту й затримали десятки опозиціонерів
10:45 11.02.2020
Выборы в Азербайджане: ОБСЕ обнаружила множество нарушений
13:40 10.02.2020
Партія президента Азербайджану отримає більшість у парламенті
Всі новини країни
Армения Армения
20:00 13.02.2020
Парламент Сирии признал массовое убийство армян в Турции геноцидом
17:01 13.02.2020
ЮВО: В горах Армении гранатометчики выполнили боевые стрельбы
18:40 12.02.2020
ЮВО: На российской военной базе в Армении военнослужащие проводят учения в зимних условиях
12:40 10.02.2020
ЮВО: В горах Армении российские военные уничтожили танки условного противника
Всі новини країни
Болгария Болгария
13:45 14.02.2020
Болгарія перевірить приватизацію державного майна після 1990 року
20:55 13.02.2020
У Болгарії висунули звинувачення одному з найбагатших людей країни, який втік в ОАЕ
13:30 13.02.2020
Болгария требует от РФ снижения цены на газ, угрожая расследованием
20:30 04.02.2020
Президент Болгарії висловив недовіру уряду
Всі новини країни
Греция Греция
19:15 14.02.2020
У Греції після смертельної стрілянини затримали понад 100 осіб
12:45 13.02.2020
Греция не считает решенным вопрос о выплате Германией военных репараций
10:00 12.02.2020
В Греции выявили 12 миллиардов евро неуплаченных налогов
11:45 07.02.2020
У Греції стався потужний землетрус
Всі новини країни
Грузия Грузия
16:21 14.02.2020
Парламентський комітет асоціації Грузія-ЄС вперше провалив спільну заяву
10:45 14.02.2020
У Грузії відбулася головна планувальна конференція багатонаціонального навчання Noble Partner – 2020
19:15 13.02.2020
В январе Грузию посетило рекордное количество путешественников-иностранцев
10:30 13.02.2020
Ответственным за строительство порта Анаклия стало Минэкономики Грузии
Всі новини країни
Молдова Молдова
14:41 17.02.2020
"Поганому Додону посли заважають": лідеру Молдови відповіли за звинувачення послів ЄС
15:41 14.02.2020
Додон розкритикував послів ЄС у Молдові: заважають діалогу Брюсселя і Кишинева
21:01 13.02.2020
Молдова: прорумунські партії оголосили протести, главі МЗС ініціювали недовіру
20:00 12.02.2020
Вибори президента Молдови: п'ять партій готують пакт проти Додона
Всі новини країни
Россия Россия
15:41 17.02.2020
Лавров: я сказав Столтенбергу, що НАТО немає жодного стосунку до України
13:41 17.02.2020
Кремль: Россия продолжит поддерживать армию Сирии в борьбе с терроризмом
11:41 17.02.2020
Столтенберг раскрыл темы интенсивных переговоров России и НАТО
10:21 17.02.2020
Військовий конвой США увійшов у північно-східну Сирію
Всі новини країни
Румыния Румыния
16:41 14.02.2020
Міністри оборони України та Румунії обговорили напрямки співпраці в контексті безпеки Чорноморського регіону
12:30 14.02.2020
Румунська церква погодилася з наданням томосу ПЦУ - ЗМІ
16:40 13.02.2020
Первые истребители F-16 второй партии прибудут в Румынию в июне
15:01 11.02.2020
В Румунії опубліковано Кодекс поведінки членів уряду
Всі новини країни
Турция Турция
14:21 17.02.2020
Туреччина перекинула в Сирію 150 вантажівок з БТР, танками і САУ
08:30 17.02.2020
Загострення в Сирії: Туреччина тисне на Росію, авіація РФ бомбардує міста
12:15 14.02.2020
Туреччина посилила захист посольства РФ через погрози послу
15:45 13.02.2020
Турецкая авиакомпания начала процедуру банкротства
Всі новини країни
Украина Украина
17:41 17.02.2020
Лише 8,6% українців розглядають Росію як дружню та братню країну
17:21 17.02.2020
Морская администрация уволила начальника «Госгидрографии»
17:01 17.02.2020
В уряді назвали подальші дії для досягнення цілей із набуття членства України в НАТО
16:41 17.02.2020
Україна не погодиться визнати винним у збитті літака МАУ "якогось солдата" - Пристайко
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд