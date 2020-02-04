"Це неможливо": Сенцов зробив сумну заяву про повернення Криму

09:21 17.02.2020   Крым

Президент Росії Володимир Путін ніколи не поверне окупований півострів Крим Україні, деоккупація неможлива.

Таку думку висловив український режисер, колишній в'язень Кремля Олег Сенцов "Українській правді". Він додав, що домовитися з Путіним про Крим не можна, повідомляє OBOZREVATEL.

"Тут потрібно розуміти, що Путін Крим не віддасть, це неможливо. Він простіше віддасть Кремль, ніж віддасть Крим. Значить, продовжувати намагатися з ним домовитися про Крим не можна. Донбас він теж на наших умовах не поверне. Значить, потрібно тиснути – це єдина стратегія як України, так і світової спільноти. Ми повинні на нього тиснути, не дати йому стабілізувати політичну, економічну, соціальну ситуацію всередині Росії", – заявив Сенцов.

За його словами, режим Путіна приречений і не може існувати вічно.

"Там немає жодної інституції в Росії. Є тільки Путін. Це такий стовп, на який поставлені всі інші – парламент, ЗМІ, поліцейські, спецслужби, армія. Все залежить тільки від однієї людини, приймає рішення тільки одна людина – Путін. Все. Тобто, своїм рухом очей, своїм словом, своєю думкою. Всі просто вгадують, що ж він подумав, що ж він хотів сказати, що ж він хоче", – зазначив режисер.

Він підкреслив, що коли Путін піде з Кремля, вся система в Росії впаде.

 



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