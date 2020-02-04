"Це неможливо": Сенцов зробив сумну заяву про повернення Криму
|09:21 17.02.2020
|Крым
Президент Росії Володимир Путін ніколи не поверне окупований півострів Крим Україні, деоккупація неможлива.
Таку думку висловив український режисер, колишній в'язень Кремля Олег Сенцов "Українській правді". Він додав, що домовитися з Путіним про Крим не можна, повідомляє OBOZREVATEL.
"Тут потрібно розуміти, що Путін Крим не віддасть, це неможливо. Він простіше віддасть Кремль, ніж віддасть Крим. Значить, продовжувати намагатися з ним домовитися про Крим не можна. Донбас він теж на наших умовах не поверне. Значить, потрібно тиснути – це єдина стратегія як України, так і світової спільноти. Ми повинні на нього тиснути, не дати йому стабілізувати політичну, економічну, соціальну ситуацію всередині Росії", – заявив Сенцов.
За його словами, режим Путіна приречений і не може існувати вічно.
"Там немає жодної інституції в Росії. Є тільки Путін. Це такий стовп, на який поставлені всі інші – парламент, ЗМІ, поліцейські, спецслужби, армія. Все залежить тільки від однієї людини, приймає рішення тільки одна людина – Путін. Все. Тобто, своїм рухом очей, своїм словом, своєю думкою. Всі просто вгадують, що ж він подумав, що ж він хотів сказати, що ж він хоче", – зазначив режисер.
Він підкреслив, що коли Путін піде з Кремля, вся система в Росії впаде.
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