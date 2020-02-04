В захопленні в Азовскому морі українських рибалок перш за все винне Держрибагенство, яке фактично заборонило офіційний лов на Азові.

Так вважає колишній Постпред президента по Криму Борис Бабін, повідомляє “Новий Візит”

” Щодо резонансного викрадення українських рибалок окупантами на Азові. Звертаю увагу читачів, що агресор хизується захопленням українців на західній частині акваторії Азову, тобто – саме в українських водах. Як повідомляють офіційні джерела росіян, рибалки вийшли на маломірному човні з села Райновка Приморського району Запорізької області, тому вкрай навряд чи їх захопили “біля берегів Криму”. За даними Майдану закордонних справ справжнє місце захоплення приблизно у 50 км від українського материкового берега Азову. Такий морський розбій є черговим демонстративним кроком РФ з того, що ніякі “угоди щодо рибальства” та “щорічні протоколи” для окупантів не важливі та є лише зручним тимчасовим знаряддям підкупу їх чиновницької агентури у Київі та Бердянську. Бо якщо українські рибалки дійсно щось порушили згідно “угод” та “протоколів” росіяне мають їх негайно після складання протоколу передати українській стороні. А не арештовувати на окупованій території. Зрозуміла й справжня причина захоплення. Адже Держрибагенство, як я вже писав, попре наявність на цей рік “протоколів” з росіянами, з початку 2020 р. фактично заборонило офіційний лов на Азові. Як кажуть джерела, такса в таких умовах для рибалок, які хочуть жити та годувати власні родини за “ми вас там не бачимо” в Києві та Бердянську зрозла в рази.

Тому люди, щоб мати що їсти, все одно йдуть в море, а Держриба переконливо просить російських бізнес-партнерів це не допускати. Бо не занесли. Крім того керманичі Держрибагенства явно мстяться азовським рибалкам за їх позицію з викриття корупційних та диверсійних схем взаємодії посадовців України та РФ, яка пролунала восені на парламентських комітетах. Та за відмову рибалок їхати в листопаді в Бердянськ утворювати масовку для захисту “від бендерівців та кримських татар сесії україно-російської комісії з рибальства”. Додам, що на думку керівництва Кабміну та профільного міністру з російсько-українським “партнерством” на Азові все гаразд, та що сумнозвісний колишній керманич Держриби 17 лютого успішно пройде співбесіду на нову високу морську посаду. Бо все для цого вже порьошано – як в Ростові так й Києві.“, – написав Бабін У Фейсбук.

Як повідомлялося раніше, генічеські рибалки досі не можуть офіційно працювати, бо в Києві тягнуть з розподілом квот на вилов риби.