РФ захопила Крим і частину Донбасу, тому США озброюють Україну, - Помпео
|08:15 17.02.2020
|Украина
Військова допомога США призначена для того, щоб Україна могла захиститися від російської агресії. З такою ж метою американська сторона допомагає в сфері кібербезпеки.
Про це заявив держсекретар США Майк Помпео під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки, інформує Цензор.Нет із посиланням на пресслужбу Державного департаменту.
"Росія захопила Крим і частину східної України. США озброюють Україну, щоб допомогти цій сміливій країні захищатися від російської агресії", - зазначив Помпео.
За його словами, з цією ж метою Сполучені Штати допомагають Україні в сфері кібербезпеки.
Помпео також підкреслив, що США не визнають окупацію українських територій. А також і в подальшому підтримуватимуть суверенітет України.Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3175989
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