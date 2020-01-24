Військова допомога США призначена для того, щоб Україна могла захиститися від російської агресії. З такою ж метою американська сторона допомагає в сфері кібербезпеки.

Про це заявив держсекретар США Майк Помпео під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки, інформує Цензор.Нет із посиланням на пресслужбу Державного департаменту.

"Росія захопила Крим і частину східної України. США озброюють Україну, щоб допомогти цій сміливій країні захищатися від російської агресії", - зазначив Помпео.

За його словами, з цією ж метою Сполучені Штати допомагають Україні в сфері кібербезпеки.

Помпео також підкреслив, що США не визнають окупацію українських територій. А також і в подальшому підтримуватимуть суверенітет України.Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3175989