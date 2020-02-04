Керченський "міський суд" заарештував на 10 діб чотирьох громадян України, затриманих російськими прикордонниками в Азовському морі "за незаконний вилов риби".

Про це повідомляє ТАСС, передає Укрінформ.

"Затримані напередодні співробітниками Прикордонного управління ФСБ Росії по Республіці Крим в Азовському морі, визнані винними у скоєнні адміністративного правопорушення за частиною 4 статті 19.3 КоАП РФ (" Непокора законному розпорядженню або вимозі співробітника органів федеральної служби безпеки в зв'язку з виконанням ним службових обов'язків, а також перешкоджання виконанню ним службових обов'язків"). Їм призначено адміністративний арешт на 10 діб", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, українські рибалки, яких разом із судном напередодні, 15 лютого, співробітники прикордонного управління ФСБ Росії в окупованому Криму захопили в Азовському морі, є жителями села Райнівка Приморського району Запорізької області. За повідомленням народного депутата Павла Мельника, імена затриманих, ймовірно, Сергій Гога, Олексій Іванов, Василь Тюркеджи і Максим Терехов.

Головне управління Національної поліції України в АР Крим за фактом захоплення українського судна почало кримінальне провадження за статтями 146 і 278 Кримінального кодексу України.