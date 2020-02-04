У Зеленського стежать за ситуацією із захопленням ФСБ українських рибалок в Азовському морі
|08:59 16.02.2020
|Крым
Представництво президента України в анексованому Криму повідомило, що відстежує ситуацію із затриманням громадян України Росією 15 лютого.
У відомстві наголосили, що необхідно визначитися з позицією щодо правового статусу Азовського моря і Керченської протоки, повідомляє пресслужба представництва, інформує Радіо Свобода.
«Представництво відстежує ситуацію із затриманням громадян України Російською Федерацією на Азовському морі. Компетентними органами проводиться перевірка фактів у цій ситуації. У той же час представництво підкреслює необхідність визначення позиції щодо правового статусу Азовського моря і Керченської протоки», – сказано в повідомленні.
Прокуратура Автономної Республіки Крим 15 лютого розпочала кримінальне провадження за фактом незаконного захоплення співробітниками прикордонного управління ФСБ Росії українського судна з чотирма людьми на борту.
Прикордонне управління Федеральної служби безпеки Росії повідомило 15 лютого, що затримало в Азовському українське судно з чотирма громадянами України на борту.
За словами підконтрольного Кремлю кримського омбудсмена Лариси Опанасюк, команду затримали на 48 годин. «У них не було документів, улов був незаконний на борту», – стверджує Опанасюк.
Раніше контррозвідка СБУ стверджувала, що фіксує порушення норм міжнародного права з боку співробітників ФСБ Росії щодо громадян України, які здійснюють вилов риби в акваторії Азовського моря.
Останнім часом Чорне море, як і Азовське море та Керченська протока стали місцями активних дій військово-морського флоту і інших морських формувань Росії, які створюють загрози і цивільному судноплавству, і діям українських військових моряків.
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