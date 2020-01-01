Пристайко очікує на обмін «значної кількості людей» до нової зустрічі в «нормандському форматі»
|08:45 16.02.2020
|Украина
В новом масштабном обмене Украина рассчитывает вернуть до 200 человек, ожидается, что это произойдет ещё до встречи в "нормандском формате , заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
"Мы говорим о значительном количестве людей. Президент заявил сегодня, что до двухсот людей мы планируем обменять, это очень много. Фактически почти "всех на всех", - сказал он в субботу журналистам после украинского ланча, организованного Фондом Виктора Пинчука в рамках Мюнхенской конференции, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Глава МИД Украины добавил, что обмен планируют осуществить до встречи в "нормандском формате".
Как сообщалось, на встрече в Париже лидеры стран "нормандской четверки" предварительно договорились провести следующую встречу в апреле, в Берлине.
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