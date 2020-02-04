Рішення Москви окупувати Крим не було спонтанним, цьому передувала багаторічна економічна та соціально-політична підготовка.

Про це в інтерв’ю Armyinform розповів голова Всеукраїнської Асоціації ветеранів Афганістану та АТО та екс-депутат Верховної Ради Автономної Республіки Крим (березень 2002 – квітень 2005) Сергій Куніцин, повідомляє УНІАН.

«Це рішення не було ні спонтанним, ні випадковим, як дехто каже, звинувачуючи у цьому Майдан. Силовому захопленню Криму передувала багаторічна економічна та соціально-політична підготовка росіян до вторгнення. Ну, а з приходом до влади Януковича в Путіна з’явилася така реальна можливість. Крим тоді заполонили шпигуни, агенти впливу всіх мастей! Та про що тут говорити, якщо в той період два міністри оборони України та голова СБУ були громадянами Росії?!», – зазначив Куніцин, який значну частину свого життя провів у Криму.

Він також пригадав, що росіяни пропонували йому поповнити лави колабораціоністів, пропонуючи високі посади в окупаційній адміністрації. «Мені пропонували приєднатися до місцевих гопників, які брали активну участь у процесі окупації не тільки територій, а і владних структур республіки. Казали: «Ти, Сергію, як етнічний росіянин повинен бути разом із нами». Вабили «прибутковими» посадами у так званому уряді, різними іншими матеріальними благами», – розповів Куніцин.



