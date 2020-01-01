Сенатор США – Росія відступить, коли Україна вирішить стати частиною Заходу

08:15 16.02.2020   Украина

Москва припинить тиснути на Київ, коли Україна прагнутиме стати частиною західного світу, вважає член комітету в закордонних справах Сенату США Роб Портман.

Про це Портман заявив під час дискусії «Лідерство чи відступ? Перспективи зовнішньої політики США», яка відбулась у рамках Мюнхенської безпекової конференції, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Коли Україна захоче бути частиною Заходу і стане членом НАТО, а також членом ЄС, Росія відступить. Це приклад того, що НАТО може грати надзвичайно важливу роль – навіть без безпосередньої військової активності», - зазначив сенатор.

За його словами, Вашингтон і Київ обговорювали «можливість того, що з часом Україна стане членом НАТО».

Портман наголосив, що до жовтня цього року Україні «належить провести велику кількість реформ, стосовно яких ми налаштовані доволі оптимістично».

На шляху до повноправного членства в НАТО українці зможуть брати участь у миротворчих операціях. Таким чином у них будуть зобов'язання, а також вони матимуть доступ до навчання, зазначив сенатор, додавши, що в цьому розумінні НАТО грає унікальну роль.



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