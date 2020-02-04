Заступник генсека НАТО — Росія перетворила Крим на військову фортецю
|08:01 16.02.2020
|Крым
Ситуація в Україні, зокрема, навколо незаконної анексії Росією Кримського півострова, виходить за межі самої України та є викликом для міжнародної безпеки. Адже Росія перетворила Крим на військову фортецю, звідки погрожує стабільності Європи та інших регіонів світу.
Таку думку під час виступу на Українському ланчі в рамках Мюнхенської безпекової конференції 15 лютого висловив заступник Генерального секретаря НАТО Мірче Джоане, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Чорне море має стратегічне значення. З Криму Росія поширює свій силовий вплив, просто зараз, коли ми говоримо, на Східне Середземномор’я та на Північну Африку, вона перетворила Крим на один з найбільш важливих військових опорних пунктів для впливу всіма силовими засобами, які в них є. Якщо ви спостерігаєте за тим, як Росія розбудовує військову інфраструктуру в Криму, і враховуєте модернізацію Росією інших, не конвенційних сил, ви маєте завжди тримати у центрі уваги такі виклики», - сказав Джоане.
Він зауважив, що позиція союзників по НАТО у всебічній політичній та практичній підтримці України є непохитною. Це підтвердив нещодавній візит Північноатлантичної Ради до України і, зокрема, в Одесу, де представники НАТО відвідали Морську академію та бачили на власні очі динаміку розвитку військово-морських спроможностей України, за підтримки Альянсу.
«Україна має велике значення, практичне і символічне. Ми будемо продовжувати інвестувати в нашу співпрацю. Якщо ви продовжите реформувати ваш промисловий потенціал, трансформуєте військово-промисловий комплекс у відкриті для інвестицій виробництва, реформуєте власну розвідувальну службу, що не є простим завданням, і продовжите цей шлях перетворень, - переконаний, що раніше або пізніше, але рішення, яке НАТО кілька років тому прийняло в Бухаресті (щодо членства України в НАТО – ред.) стане реальністю», - підкреслив заступник Генерального секретаря Альянсу.
Як повідомлялося, 14-16 лютого у німецькому Мюнхені проходить Міжнародна безпекова конференція.
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