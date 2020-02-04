ФСБ затримала в Азовському морі українських рибалок: що з ними буде?

18:40 15.02.2020   Крым

Співробітники ФСБ Росії затримали в Азовському морі човен з чотирма українськими рибалками на борту. В Росії їх назвали браконьєрами. В Україні затримання рибалок назвали незаконним. Прокуратура Автономної республіки Крим порушила кримінальну справу.

Після анексії Криму росіяни кілька разів захоплювали човни з українськими рибалками. Декого повертали додому роками, повідомляє ВВС.

Забрали до Керчі

У суботу, 15 лютого, зранку управління ФСБ по анексованому Криму повідомила, що у західній частині Азовського моря затримали судно з чотирма громадянами України на борту.

"Капітан судна не виконав законну вимогу прикордонного наряду про зупинку і спробував сховатися", - йшлося у повідомленні ФСБ.

При цьому, заявили росіяни, документів у рибалок не було. У ФСБ українців назвали браконьєрами і доправили їх до Керчі.

Ловили камбалу

Пізніше російська агенція новин ТАСС оприлюднила відео з допиту одного з рибалок.

Чоловік на відео розповів, що на рибалку вийшли з села Райнівка Приморського району Запорізької області. Вони ловили камбалу сітками.

На питання російського чиновника, чи визнає він, що така риболовля була незаконною, чоловік відповів, що визнає.

У човні працівники ФСБ знайшли 290 штук камбали, а також сітку.

Відкрили справу

Прокуратура АР Криму відкрила кримінальну справу через незаконне захоплення українських рибалок і українського судна співробітниками ФСБ Росії.

Державна прикордонна служба України з'ясовує обставини затримання українських рибалок в Азовському морі, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

В МЗС ВВС News Україна розповіли, що перевіряють всі обставини цього затримання.

Команду українського корабля затримали на 48 години, зазначили в російській агенції ТАСС з посиланням на омбудсмена в анексованому Криму Ларису Опанасюк.

Небезпека для рибалок

Азовське море є внутрішніми водами України і Росії.

Доки Крим залишається анексований Росією, акваторії Азовського і Чорного моря є територією небезпечною для промислу, вважає екс-представник президента України в АР Крим Борис Бабін.

Після анексії російськи "прикордонники" з Криму кілька разів затримували українських рибалок.

Декого з них повертали додому роками.

За словами пана Бабіна, "якщо українські рибалки дійсно щось порушили", то росіяни, склавши протокол, мають негайно їх передати українській стороні, "а не арештовувати на окупованій території". Про це він заявив у Facebook.

Борис Бабін вважає, що, якщо рибалки вийшли на маломірному човні з села Райновка Запорізької області, то навряд чи їх захопили саме "біля берегів Криму".



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