Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі нормандський формат є єдиним переговорним майданчиком, який дає результати, та прагнув би, щоб до вирішення питання повернення окупованого Росією Криму більше долучилися США.

На цьому він наголосив під час виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Іншого майданчика, аніж нормандський формат, який і народив Мінський процес, дійсно не існує”, - сказав Зеленський.

За його словами, нормандський формат - єдиний, який “дає зараз хай дрібні для когось, але результати”.

Водночас Президент підкреслив, що потужно питання Криму не обговорюється, додавши, що це йому не подобається.

“Тобто чи треба вносити і потужно обговорювати це питання (щодо Криму — ред.), це теж окупована наша територія, там теж наші люди. Чи потрібен новий майданчик? Тут могли би сильніше вплинути США, мені так здається”, - зазначив Зеленський.