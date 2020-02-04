Зеленський прагне, аби США більше впливали на питання повернення Криму
|18:30 15.02.2020
|Крым
Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі нормандський формат є єдиним переговорним майданчиком, який дає результати, та прагнув би, щоб до вирішення питання повернення окупованого Росією Криму більше долучилися США.
На цьому він наголосив під час виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Іншого майданчика, аніж нормандський формат, який і народив Мінський процес, дійсно не існує”, - сказав Зеленський.
За його словами, нормандський формат - єдиний, який “дає зараз хай дрібні для когось, але результати”.
Водночас Президент підкреслив, що потужно питання Криму не обговорюється, додавши, що це йому не подобається.
“Тобто чи треба вносити і потужно обговорювати це питання (щодо Криму — ред.), це теж окупована наша територія, там теж наші люди. Чи потрібен новий майданчик? Тут могли би сильніше вплинути США, мені так здається”, - зазначив Зеленський.
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