Морські загрози 2020 (15) - Моніторингова група «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень», «Майдану закордонних справ» (Київ), BlackSeaNews інформує:

1) затримано в Азовському морі катером ФСБ рибацьке судно ЯЗП 0901

2) Район затримання (орієнтовно) 33 милі на південь від коси Обіточна або 33 милі на південний схід від коси Бірючий Острів (див. карту)

3) Відомості про судно з суднової книги України):

№ п/п - 1981

Дата реєстрації - 12.11.2009

Бортовий реєстраційний номер судна

(присвоєний та колишній) ЯЗП 0901

Тип та призначення судна - Катер стрела, риболовне

Власник судна та його юридична адреса - Полюков Сергій Юрійович, Запорізька обл., м. Бердянськ

Матеріал корпусу - АМГ

Довжина найбільша - 7,1

Ширина - 2,1

Висота борту - 1

Осадка у вантажі (м) - 0,5

Район та умови плавання - 4

Тип двигуна - ПЛМ Ямаха

Потужність, кВт (е.) - 70

Термін дії договору фрахтування - 10.07.2062

Фрахтувальник судна та його юридична адреса - ПП "Рей"

Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook керівник Моніторингової групи «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень», «Майдану закордонних справ» (Київ), головний редактор BlackSeaNews Андрій КЛИМЕНКО.