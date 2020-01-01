Морські загрози 2020 (14) - Моніторингова група Моніторингової групи «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень», «Майдану закордонних справ» (Київ), BlackSeaNews інформує МЗС України, що ФСБ РФ допомагає вам виконувати Договір між Україною та Російською Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки (Договір ратифіковано Законом N 1682-IV ( 1682-15 ) від 20.04.2004).

Співробітники прикордонного управління ФСБ Росії в окупованому Криму затримали в західній частині Азовського моря маломірне судно з чотирма громадянами України на борту, як стверджується, без документів, що засвідчують їхні особи.

Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook керівник Моніторингової групи «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень», «Майдану закордонних справ» (Київ), головний редактор BlackSeaNews Андрій КЛИМЕНКО.

Про це повідомляє РБК із посиланням на повідомлення ФСБ, що надійшло.

«Російські прикордонники затримали в західній частині Азовського моря маломірне судно з «чотирма громадянами України на борту без документів, що засвідчують їхні особи». Зараз судно разом з українцями знаходиться в Керчі », - йдеться у повідомленні.

Силовики стверджують, що капітан корабля не реагував на вимогу зупинитися і, нібито, намагався втекти.

Як виходить з повідомлення ФСБ, російська сторона підозрює, що екіпаж займався незаконним виловом риби.

Як повідомлялося, раніше СБУ заявляла, що фіксує порушення норм міжнародного права з боку співробітників ФСБ Росії щодо громадян України, які здійснюють вилов риби в акваторії Азовського моря.

Останнім часом Чорне і Азовське моря, а також Керченська протока стали місцями активних дій військово-морського флоту і інших морських формувань Росії, які створюють загрози і цивільному судноплавству, і діям українських військових моряків.