Столтенберг нагадав про стратегічну вагу Чорного моря для НАТО

07:45 15.02.2020  

Чорне море є стратегічно важливим для Північноатлантичного альянсу, який має у цьому регіоні три країни-члена та ключових партнерів – Україну і Грузію.

Про це у Мюнхені заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Укрінформ.

«НАТО постійно присутнє в Чорному морі, ми маємо там союзників - Болгарію, Румунію і Туреччину, та важливих партнерів - Україну і Грузію. Ми збільшили нашу присутність у Чорноморському регіоні в повітрі, на морі та на суходолі. Ми тісно співпрацюємо з Україною, щоб відповісти на ті виклики у сфері безпеки, з якими вона стикається, зокрема, після незаконної анексії Криму», - зазначив Столтенберг.

Він додав, що НАТО також тісно співпрацює з Грузією та підтримує її зусилля у впровадженні реформ.

Як повідомлялося, 14-16 лютого у Мюнхені проходить Міжнародна безпекова конференція, у якій бере участь Президент України Володимир Зеленський.



Ще на цю тему:

20:15 14.02.2020
Україна веде переговори про приєднання до Програми розширених можливостей НАТО — Загороднюк
10:01 14.02.2020
Загороднюк розповів про хід переговорів з НАТО
09:15 14.02.2020
У відносинах України з НАТО відбувся "тектонічний" зсув — Кулеба
08:01 14.02.2020
Українська армія приєднається до місії НАТО в Іраку – Загороднюк
19:01 13.02.2020
Союзники по НАТО пообіцяли, що продовжать надавати практичну та політичну підтримку Україні, - Столтенберг
18:15 13.02.2020
Загороднюк повідомив про досягнення готовності до розширеної програми партнерства з НАТО
12:15 13.02.2020
Україна розширить співпрацю з країнами НАТО у форматі "QUINT" - Загороднюк
18:01 11.02.2020
США підтримують надання НАТО Україні Програми розширених можливостей - посол Гатчинсон
16:15 11.02.2020
Міністр оборони України зустрінеться у Брюсселі з колегами з країн НАТО: обговорять реформи
16:01 11.02.2020
Столтенберг вказав Україні найкращий шлях до членства в НАТО
08:45 08.02.2020
Міноборони здійснило першу пробну закупівлю через систему НАТО – Загороднюк
20:01 07.02.2020
МЗС розраховує, що Угорщина розблокує діалог України з НАТО на високому рівні
Новини
Азербайджан Азербайджан
10:45 11.02.2020
Выборы в Азербайджане: ОБСЕ обнаружила множество нарушений
13:40 10.02.2020
Партія президента Азербайджану отримає більшість у парламенті
11:20 10.02.2020
Авиакомпания Buta Airways возобновляет авиарейсы Баку — Одесса
09:40 10.02.2020
В Азербайджані вперше в історії країни пройшли позачергові парламентські вибори
Всі новини країни
Армения Армения
20:00 13.02.2020
Парламент Сирии признал массовое убийство армян в Турции геноцидом
17:01 13.02.2020
ЮВО: В горах Армении гранатометчики выполнили боевые стрельбы
18:40 12.02.2020
ЮВО: На российской военной базе в Армении военнослужащие проводят учения в зимних условиях
12:40 10.02.2020
ЮВО: В горах Армении российские военные уничтожили танки условного противника
Всі новини країни
Болгария Болгария
13:45 14.02.2020
Болгарія перевірить приватизацію державного майна після 1990 року
20:55 13.02.2020
У Болгарії висунули звинувачення одному з найбагатших людей країни, який втік в ОАЕ
13:30 13.02.2020
Болгария требует от РФ снижения цены на газ, угрожая расследованием
20:30 04.02.2020
Президент Болгарії висловив недовіру уряду
Всі новини країни
Греция Греция
19:15 14.02.2020
У Греції після смертельної стрілянини затримали понад 100 осіб
12:45 13.02.2020
Греция не считает решенным вопрос о выплате Германией военных репараций
10:00 12.02.2020
В Греции выявили 12 миллиардов евро неуплаченных налогов
11:45 07.02.2020
У Греції стався потужний землетрус
Всі новини країни
Грузия Грузия
16:21 14.02.2020
Парламентський комітет асоціації Грузія-ЄС вперше провалив спільну заяву
10:45 14.02.2020
У Грузії відбулася головна планувальна конференція багатонаціонального навчання Noble Partner – 2020
19:15 13.02.2020
В январе Грузию посетило рекордное количество путешественников-иностранцев
10:30 13.02.2020
Ответственным за строительство порта Анаклия стало Минэкономики Грузии
Всі новини країни
Молдова Молдова
15:41 14.02.2020
Додон розкритикував послів ЄС у Молдові: заважають діалогу Брюсселя і Кишинева
21:01 13.02.2020
Молдова: прорумунські партії оголосили протести, главі МЗС ініціювали недовіру
20:00 12.02.2020
Вибори президента Молдови: п'ять партій готують пакт проти Додона
19:40 10.02.2020
Додон считает, что приднестровская проблема может быть решена
Всі новини країни
Россия Россия
19:45 14.02.2020
Росія проводить військові навчання в Балтійському морі
14:21 14.02.2020
У Кремлі відреагували на матеріал «Схем»
13:30 14.02.2020
Назріває серйозне зіткнення: Росія зчепилася з Туреччиною в Сирії, є втрати
12:45 14.02.2020
"Спалах русофобії": в РФ відреагували на нові санкції США
Всі новини країни
Румыния Румыния
16:41 14.02.2020
Міністри оборони України та Румунії обговорили напрямки співпраці в контексті безпеки Чорноморського регіону
12:30 14.02.2020
Румунська церква погодилася з наданням томосу ПЦУ - ЗМІ
16:40 13.02.2020
Первые истребители F-16 второй партии прибудут в Румынию в июне
15:01 11.02.2020
В Румунії опубліковано Кодекс поведінки членів уряду
Всі новини країни
Турция Турция
12:15 14.02.2020
Туреччина посилила захист посольства РФ через погрози послу
15:45 13.02.2020
Турецкая авиакомпания начала процедуру банкротства
08:15 13.02.2020
Армія Туреччини обстріляла сирійські війська з реактивної артилерії / Відео
19:40 12.02.2020
Туреччина відповідатиме у разі найменшої загрози з боку Асада – Ердоган
Всі новини країни
Украина Украина
08:01 15.02.2020
Окупанти радять «бути гранично обережними» при перетинанні адмінмежі між Кримом і Херсонською областю
21:01 14.02.2020
Москалькова відмовилася називати місце, куди етапують фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір"
20:45 14.02.2020
В Офісі Президента прийняли заяву кримчанина Яцкіна про включення його до списку на обмін - адвокат
20:30 14.02.2020
США продовжать допомагати Україні з обороною – Пентагон
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд