В Офісі Президента України Володимира Зеленського прийняли заяву від кримчанина Івана Яцкіна, який зараз перебуває в СІЗО Москви, про включення його до списку на обмін.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив його адвокат Микола Полозов, передає УНН.

"Заява українського політв'язня Івана Яцкіна про включення в список на обмін, яке я подав до Офісу Президента України, пішла в роботу", - написав Полозов.

Він, також опублікував відповідь з Офісу Президента, в якому зазначено, що заяву відправлено в СБУ і МЗС України.

Адвокат сподівається, що всі потрібні рішення оперативно будуть прийняті, адже, на його думку, "кожен день перебування в СІЗО Лефортово не додають здоров'я і сил".