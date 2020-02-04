В Офісі Президента прийняли заяву кримчанина Яцкіна про включення його до списку на обмін - адвокат
|20:45 14.02.2020
|Крым
В Офісі Президента України Володимира Зеленського прийняли заяву від кримчанина Івана Яцкіна, який зараз перебуває в СІЗО Москви, про включення його до списку на обмін.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив його адвокат Микола Полозов, передає УНН.
"Заява українського політв'язня Івана Яцкіна про включення в список на обмін, яке я подав до Офісу Президента України, пішла в роботу", - написав Полозов.
Він, також опублікував відповідь з Офісу Президента, в якому зазначено, що заяву відправлено в СБУ і МЗС України.
Адвокат сподівається, що всі потрібні рішення оперативно будуть прийняті, адже, на його думку, "кожен день перебування в СІЗО Лефортово не додають здоров'я і сил".
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