США продовжать допомагати Україні з обороною – Пентагон
|20:30 14.02.2020
|Украина
Офіційний Вашингтон підтвердив наміри щодо непохитної підтримки України, а також зусиль, спрямованих на посилення оборонних можливостей українського війська, яке протистоїть натиску російської агресії.
Про це йшлося під час зустрічі глави Пентагону Марка Еспера з міністром оборони України Андрієм Загороднюком, повідомили в п'ятницю в оборонному відомстві США, передає Укрінформ.
"Міністр оборони Еспер підкреслив, що Сполучені Штати залишаються непохитними у підтримці суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - підкреслили в американському відомстві.
При цьому, США підтвердили намір продовжити зусилля з метою "нарощування можливостей українських сил більш ефективно оборонятися від російської агресії". Міністр оборони США також погодився з необхідністю посилення внеску європейських союзників у місію підтримки України у сфері безпеки.
Переговори глав оборонних відомств США й України відбулися в Брюсселі, на міністерській зустрічі в рамках Північноатлантичного Альянсу, уточнили в Пентагоні.
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