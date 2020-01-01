Учения «Noble Partner – 2020»: Украина представит на учениях 100 морпехов ВМС
|20:01 14.02.2020
|Украина
В Тбилиси (Грузия) состоялась конференция по планированию мероприятий международных учений «Noble Partner – 2020».
В работе конференции приняли участие представитли пяти стран НАТО: Великобритания, Германия, Словения, Турция и США, а также страны-партнеры Альянса — Грузия, Украина и Армения. Украину представили офицеры командования морской пехоты ВМС ВСУ.
Об этом сообщает информагентство Флот2017.
На конференции рассматривались вопросы безопасности и стабильности в Черноморском регионе, а также темы повышения уровня готовности и взаимодействия между Грузией, США и странами-партнерами.
В текущем году учения «Noble Partner» будут включать полевую и штатную компоненты. Одними из основных направлений учений станут кибербезопасность и информационные операции.
Представитель украинской стороны отметил, что в этом году к учениям планируется привлечь около 100 морских пехотинцев.
Международные учения состоятся в сентябре на полигоне «Вазиани» (Грузия) и объединят около трех тысяч военнослужащих.
Миссия учений — углубление сотрудничества и координации совместных действий с войсками НАТО.
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