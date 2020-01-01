В Тбилиси (Грузия) состоялась конференция по планированию мероприятий международных учений «Noble Partner – 2020».

В работе конференции приняли участие представитли пяти стран НАТО: Великобритания, Германия, Словения, Турция и США, а также страны-партнеры Альянса — Грузия, Украина и Армения. Украину представили офицеры командования морской пехоты ВМС ВСУ.

Об этом сообщает информагентство Флот2017.

На конференции рассматривались вопросы безопасности и стабильности в Черноморском регионе, а также темы повышения уровня готовности и взаимодействия между Грузией, США и странами-партнерами.

В текущем году учения «Noble Partner» будут включать полевую и штатную компоненты. Одними из основных направлений учений станут кибербезопасность и информационные операции.

Представитель украинской стороны отметил, что в этом году к учениям планируется привлечь около 100 морских пехотинцев.

Международные учения состоятся в сентябре на полигоне «Вазиани» (Грузия) и объединят около трех тысяч военнослужащих.

Миссия учений — углубление сотрудничества и координации совместных действий с войсками НАТО.