﻿"Була дуже старенькою і від цього померла". Полозов розповів, що "суддя" у Криму заявила про Веджіє Кашку

19:30 14.02.2020   Крым

"Суддя Київського райсуду Сімферополя" Ольга Кузнєцова заявила, що ветеранка кримськотатарського руху Веджіє Кашка померла 2017 року, тому що була "дуже старенькою".

Про це 14 лютого повідомив адвокат Микола Полозов, передає Гордон.

Він зазначив, що незалежна експертиза виявила – Кашку можна було врятувати, якби російські силовики дозволили лікарям доправити її в лікарню, а не проводили слідчих дій, коли Кашка перебувала в кареті швидкої допомоги.

"Кузнєцова ухвалила рішення, що необхідності в порушенні кримінальної справи щодо дій співробітників поліції немає. Суддя повідомила, що Веджіє Кашка була просто дуже старенькою і від цього померла", – сказав Полозов.

Адвокат заявив, що має намір подати апеляцію на рішення "Київського райсуду Сімферополя" у "Верховний суд Криму".

"Нам потрібно пройти всі інстанції тут у Криму, щоб далі подавати скарги в міжнародні інстанції", – пояснив Полозов.

23 листопада 2017 року російські силовики затримали в Сімферополі кількох кримських татар, яких обвинуватили у вимаганні. Громадянин Туреччини позичив $7 тис. у родичів ветеранки кримськотатарського національного руху Веджіє Кашки й відмовився їх повертати. Активісти втрутилися в конфлікт. Під час їх затримання Кашці стало зле, 82-річна жінка померла.
 



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