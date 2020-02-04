Російський флот проводить військові навчання у Балтійському морі, у яких беруть участь понад 20 кораблів.

Про це повідомляє УНН з посиланням на естонський портал ERR.

“Російський Балтійський флот проводить багатоденні навчання у Балтійському морі за участю понад 20 кораблів, з тренуваннями та стрільбою”, — повідомили в ЗМІ.

Зазначається, що у навчаннях беруть участь корвети, десантники, базові траулери і допоміжні кораблі.

“Кораблі проводять складні бойові навчання з підводними човнами, запускають ракети проти умовних кораблів противника, стріляють по мішенях різної складності на морських полігонах та практикують безпілотні техніки та обладнання”, — йдеться у повідомленні.