Росія проводить військові навчання в Балтійському морі
|19:45 14.02.2020
|Россия
Російський флот проводить військові навчання у Балтійському морі, у яких беруть участь понад 20 кораблів.
Про це повідомляє УНН з посиланням на естонський портал ERR.
“Російський Балтійський флот проводить багатоденні навчання у Балтійському морі за участю понад 20 кораблів, з тренуваннями та стрільбою”, — повідомили в ЗМІ.
Зазначається, що у навчаннях беруть участь корвети, десантники, базові траулери і допоміжні кораблі.
“Кораблі проводять складні бойові навчання з підводними човнами, запускають ракети проти умовних кораблів противника, стріляють по мішенях різної складності на морських полігонах та практикують безпілотні техніки та обладнання”, — йдеться у повідомленні.
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