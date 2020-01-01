У Греції після смертельної стрілянини затримали понад 100 осіб

19:15 14.02.2020   Греция

У Греції правоохоронці затримали понад 100 осіб, підозрюваних у причетності до смертельної стрілянини, яка сталася вчора, 13 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ekathimerini.

Зазначається, що у четвер ввечері декілька десятків людей, озброєних ножами та вогнепальною зброєю, напали на іншу групу, яка продавала контрабандні цигарки в Афінах, з метою отримання грошей за збереження місця торгівлі.

В результаті зіткнення між групами було вбито 23-річного афганця, ще один громадянин Афганістану отримав поранення.

Вже у п'ятницю правоохоронці провели спецоперацію, в ході якої було затримано щонайменше 129 людей, причетних до інциденту. Поліція припускає, що стрілянина може бути пов'язана з кримінальними міжусобицями щодо потоків контрабанди, наркотиків та продажу фальшивих документів.



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