Колишні дипломати США, чиновники і експерти оприлюднили спільну заяву, де вказали, що агресія Москви в Україні — проблема, яку потрібно вирішити шляхом відновлення суверенітету і територіальної цілісності України, починаючи з Донбасу.

Заяву оприлюднив центр Atlantic Council, повідомляє НВ.

«Більшість з 12 рекомендацій, якщо вони будуть сумлінно виконуватися всіма сторонами, носять конструктивний характер і можуть служити заходами зміцнення довіри і полегшать труднощі і страждання, які відчуває населення на окупованому Донбасі або поблизу нього. Але деякі з них проблематичні, дві, зокрема, повторюють пропозиції Кремля про переговори або теми дезінформації. Що ще більш важливо, в документі описується проблема, яка повинна бути вирішена з точки зору Кремля, можливо, щоб переконати представників російської еліти підписати угоду», - йдеться в заяві.

Експерти вказують, конфлікт в Україні почався, коли російські війська захопили і анексували Крим.

«Потім Москва почала гібридну війну на Донбасі і використовувала свій масивний дезинформаційний апарат, щоб представити це як громадянський конфлікт в Україні. Без кремлівського керівництва, фінансування, зброї (включаючи важке озброєння), боєприпасів і, в деяких випадках, регулярних підрозділів російської армії, не було б «конфлікту всередині і навколо України», - йдеться в заяві.

Експерти відзначили, що одна з рекомендацій так званого мюнхенського плану підхоплює ідею ослаблення санкцій проти Росії після часткової реалізації Мінських угод.

«Рекомендація ігнорує той факт, що найважливішим елементом "Мінська" є постійне перемир'я, яке може відбутися вже завтра, якщо Москва проінструктує своїх офіцерів і довірених осіб на Донбасі. Більш того, ця рекомендація підірвала б позицію Євросоюзу про те, що весь "Мінськ" повинен бути реалізований для скасування санкцій», - йдеться в заяві.

Спільну заяву підписали, зокрема, колишні посли США в Україні Стівен Пайфер, Вільям Тейлор і Марі Йованович.

Раніше стало відомо, що адміністрація США має намір провести переговори з союзниками і партнерами під час Мюнхенської конференції безпеки щодо протистояння російської агресії в Україні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський також візьме участь у Мюнхенській конференції з безпеки 2020 року.

Мюнхенська конференція була заснована в 1963 році як форум країн-членів НАТО, це міжнародна дискусійний майданчик, яка щорічно збирає політичних лідерів з усього світу. Цього року конференція пройде c 14 по 16 лютого, традиційне місце проведення заходу - готель Байерішер хоф.