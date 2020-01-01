Загороднюк заявив, що українська делегація в Мюнхені не буде зустрічатися з росіянами

18:41 14.02.2020   Украина

Представники Міністерства оборони України не будуть зустрічатися з представникам російського відомства "на полях" Мюнхенської конференції з безпеки.

Як пишуть "Новости Донбасса", про це заявив міністр оборони України Андрій Загороднюк, повідомляє УНІАН.

"Ми ні в якому разі не зустрічаємося з представниками Росії... Ми з Росією не зустрічаємося на дипломатичному рівні - як міністерство оборони, з міністерством оборони", - сказав він у розмові з журналістами, яку транслював телеканал "Прямий".

За словами міністра, у нього на конференції в Мюнхені заплановані зустрічі з колегами з інших країн.



 



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