Загороднюк заявив, що українська делегація в Мюнхені не буде зустрічатися з росіянами
|18:41 14.02.2020
|Украина
Представники Міністерства оборони України не будуть зустрічатися з представникам російського відомства "на полях" Мюнхенської конференції з безпеки.
Як пишуть "Новости Донбасса", про це заявив міністр оборони України Андрій Загороднюк, повідомляє УНІАН.
"Ми ні в якому разі не зустрічаємося з представниками Росії... Ми з Росією не зустрічаємося на дипломатичному рівні - як міністерство оборони, з міністерством оборони", - сказав він у розмові з журналістами, яку транслював телеканал "Прямий".
За словами міністра, у нього на конференції в Мюнхені заплановані зустрічі з колегами з інших країн.
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