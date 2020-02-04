Працівникам незаконно створеного "Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым" повідомлено про підозру за фактами незаконного кримінального переслідування учасників мирного мітингу на підтримку територіальної цілісності України, що відбувався біля Верхової Ради АР Крим 26 лютого 2014 року.

Про це УНН повідомили у пресслужбі прокуратури АР Крим.

"Прокуратура АР Крим спільно з ГУ НП в АР Крим та місті Севастополі повідомила про підозру трьом працівникам незаконно створеного "Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым", у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК (порушення законів та звичаїв війни), за фактами незаконного кримінального переслідування учасників мирного мітингу на підтримку територіальної цілісності України, що відбувався біля Верхової Ради АР Крим 26 лютого 2014 року", - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі зазначають, що окупаційні правоохоронці, реалізовуючи політику держави окупанта спрямовану на переслідування проукраїнського населення в Криму, достовірно знаючи про законність проведення мітингу під будівлею парламенту АР Крим, розуміючи, що на території півострова діють виключно норми національного законодавства України, порушуючи заборону переслідувати осіб, що перебувають під захистом Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року за дії вчинені до початку окупації, незаконно застосовували кримінальне та кримінально-процесуальне законодавство РФ та порушили кримінальну справу за фактом нібито організації масових безпорядків проукраїнськими активістами.

У рамках "кримінальної справи", виконуючи вказівки кураторів з РФ та окупаційної влади, "слідчими" було здійснено незаконне затримання одного з керівників Меджлісу кримськотатарського народу, пред’явлено обвинувачення, ініційовано перед незаконно створеним судом питання про обрання, та у подальшому неодноразово – про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. "Слідство" окупаційними правоохоронцями проводилось однобічно, а докази збирались з єдиною метою – незаконно звинуватити особу у злочині, якого він не вчиняв.

Як результат, "слідчими" складено обвинувальний акт, який у подальшому був затверджений "прокурором" та скерований для розгляду до "суду".

Таким чином, слідчі "Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым" вчинили серйозні порушення норм міжнародного гуманітарного права, передбачені статтями 31, 64, 65, 67, 70 Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року.

На даний момент, підозрюваних оголошено в розшук, вживаються всі заходи для встановлення їх місцезнаходження.

Нагадаємо, колишньому прокурору відділу прокуратури Автономної Республіки Крим, який вимагав незаконного продовження тримання під вартою заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтему Чийгозу, повідомлено про підозру.