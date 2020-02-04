Модель поведінки РФ в її агресії щодо України полягає у створенні проблеми, взятті зобов’язань щодо її вирішення, потім порушення цих зобов'язань та створення ще однієї проблеми з вимогою нових поступок з українського боку.

На цьому наголосив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Усталена модель поведінки Російської Федерації полягає в наступному: створити проблему, взяти на себе зобов’язання щодо її вирішення, потім порушити ці зобов'язання та створити ще одну проблему, вимагати нових поступок з іншого боку", - заявив він.

Український дипломат нагадав присутнім іноземним делегаціям, що спочатку РФ відправила свої війська для окупації Криму, після чого розпочала гібридну війну на Донбасі, яка триває дотепер. Україна ж, зіткнувшись із цією атакою, намагається з самого першого дня припинити конфлікт. Так, після інтенсивних військових зіткнень з керованими Росією збройними формуваннями на Донбасі, українська влада погодилася підписати з РФ, за посередництва ОБСЄ, Мінський протокол та Меморандум у вересні 2014 року. Реалізуючи положення цих документів, українська сторона припинила вогонь, відвела важке озброєння від лінії зіткнення та прийняла Закон "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", який, зокрема, передбачав проведення дострокових місцевих виборів у цих районах у грудні 2014 року.

"Все було готове для відновлення миру на Донбасі. Але це ніколи не було частиною плану Російської Федерації", - наголосив Цимбалюк.

Він зазначив, що, замість того, щоб виконати свої зобов’язання згідно з підписаними у вересні 2014 року Мінськими документами, Росія провела у листопаді 2014 року свої власні фейкові та незаконні "вибори" в тих районах Донбасу, які вона контролювала, встановивши де-факто окупаційну владу, яка не мала наміру відновлювати мир. Пізніше Росія посилила свої військові атаки на Донбасі, захоплюючи нові території, вбиваючи українських громадян, руйнуючи інфраструктуру та погрожуючи розширити свою збройну агресію на всю територію Україну.

Дипломат додав, що для припинення цього кровопролиття 12 лютого 2015 року українська сторона погодилася підписати Мінський комплекс заходів, згодом схвалений Резолюцією Ради Безпеки ООН 2202, який доповнює Мінський протокол та Меморандум. "Але це також не зупинило Росію. У наступні дні вона захопила Дебальцеве, головний залізничний вузол між Донецьком та Луганськом, і продовжила регулярні збройні атаки проти українських військових", - зазначив очільник місії України при ОБСЄ.

Він підкреслив, що саме це і є тією усталеною моделлю поведінки РФ.

Цимбалюк також вказаве, що на нормандському саміті у Парижі у грудні 2019 року було домовлено про низку пунктів, спрямованих на мирне врегулювання конфлікту на Донбасі, однак російська сторона не дотрималася своїх зобов’язань. Так, російські окупаційні сили продовжують порушувати режим припинення вогню, блокують встановлення нових ділянок розведення та відкриття нових КПВВ, як і продовжують перешкоджати свободі пересування СММ ОБСЄ в Україні.

"Ці погоджені у Парижі термінові заходи необхідні для стабілізації ситуації в зоні конфлікту. Без їх виконання ми не можемо просуватися в реалізації політичних положень Мінських домовленостей, також узгоджених на цьому саміті нормандської четвірки. В цій послідовності є чітка логіка: не можна організовувати та проводити демократичні, чесні та прозорі вибори без попереднього створення необхідного безпекового середовища", - наголосив український посол.

Окремо він додав, що невиконання Росією своїх зобов'язань як держави-окупанта продовжує відбуватися і в окупованій Автономній Республіці Крим та місті Севастополі.