Фігурант “сімферопольської справи” Абдуллаєв переніс інсульт в СІЗО РФ

17:01 14.02.2020   Крым

Фігурант сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" Теймур Абдуллаєв переніс у російському слідчому ізоляторі інсульт. А у його брата Узеїра Абдуллаєва, який також є фігурантом цієї справи, проблеми з серцем і нирками.

Про це омбудсмен повідомила у Telegram, передає Укрінформ.

"Це крик серця матері…я прошу Вас допомогти не тільки моїм синам, а кожному, хто незаконно перебуває у полоні країни-окупанта"...З такими словами до мене на зустрічі звернулася мати незаконно засуджених кримських татар Теймура та Узеіра Абдуллаєвих, які раніше перебували у №ФКУ СІЗО 2 ДУФСВП Росії по Ростовській області", - зазначила Денісова

Вона відзначила, що, на жаль, офіційних відповідей, де саме вони будуть відбувати покарання після етапування – немає.

"Діляра Абдуллаєва зі сльозами на очах просила мене зробити все можливе, аби отримати цю інформацію, адже вона не може знайти спокою", - відмітила уповноважена.

Крім того, під час розмови мати повідомила про подробиці щодо стану здоров’я синів, які, на її думку, навмисно приховувалися адміністрацією пенітенціарних установ, підконтрольних країні-окупанту, аби не змінювати запобіжний захід.

"Теймур Абдуллаєв переніс влітку 2019 року інсульт. Належного лікування він не отримав, а це може викликати рецидив. В Узеіра Абдуллаєва - серйозні проблеми з серцем і нирками. Всі необхідні медичні довідки, що підтверджують ці захворювання, були передані керівництву пенітенціарних установ для отримання медичної допомоги. Проте, відповідного лікування Узеіру Абдуллаєву також не було надано", - додала омбудсмен.

Денісова поінформувала, що справи Теймура та Узеіра перебувають на її особистому контролі та за кожним фактом порушення їхніх прав вона вживає термінових заходів.

Як повідомлялося, фігурант "справи Хізб ут-Тахрір" (перша сімферопольська група) Теймур Абдуллаєв отримав 16 років і 6 місяців позбавлення волі, плюс 1 рік 4 місяці адміністративного нагляду, його брат Узеїр Абдуллаєв - 12 років і 6 місяців позбавлення волі.

Вирок обом політв'язням було залишено у силі після розгляду апеляційної скарги у Верховному суді РФ, який лише на пів року зменшив терміни кожному з них.

13 лютого Людмила Денісова повідомила, що ув'язнених українців 10 лютого 2020 року вивезли з пенітенціарної установи на території Ростовської області, однак поточне місцезнаходження Абдуллаєвих невідоме.



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