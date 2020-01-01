Міністри оборони України та Румунії обговорили напрямки співпраці в контексті безпеки Чорноморського регіону

16:41 14.02.2020   Румыния

Сьогодні, 14 лютого, в рамках участі у Мюнхенській безпековій конференції, Міністр оборони Андрій Загороднюк провів зустріч з Міністром національної оборони Румунії Ніколає-Іонелем Чуке.

Сторони зосередили основну увагу на темі безпеки в Чорноморському регіоні. Андрій Загороднюк наголосив на важливості співробітництва на рівні військово-морських сил та посиленні спільної роботи з партнерами в Східно-Європейському регіоні з метою забезпечення стабільності в акваторії Чорного моря, йдеться на офіційному сайті Міноборони, повідомляє Інформаційне агентство Міністерства оборони України.

Серед перспективних напрямків співробітництва, які обговорили Міністри під час зустрічі, було майбутнє підписання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Румунії про військово-технічне співробітництво, а також обмін інформацією про повітряну та морську обстановки.

Також під час зустрічі її учасники висловили занепокоєння дестабілізаційними діями Російської Федерації в Чорному та Азовському морях, а також подальшою мілітаризацією окупованого Росією Кримського півострова.

З поміж інших важливих аспектів, Міністри наголосили на необхідності продовження двостороннього співробітництва, участі у спільних багатонаціональних навчаннях та продовженні співпраці в рамках діяльності багатонаціонального інженерного батальйону “Тиса”.



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