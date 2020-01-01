В рамках роботи у Мюнхенській конференції з безпеки, сьогодні, 14 лютого, Міністр оборони України Андрій Загороднюк провів зустріч з представником групи Європейської Народної Партії Міхаелем Галером.

Андрій Загороднюк поінформував європейського парламентаря про поточний стан реформування оборонного відомства, подальші кроки щодо розвитку спроможностей ЗС України, а також поточні безпекові загрози, які постають перед Україною, повідомляє пресслужба Міністерства оборони, передає День.

Міхаель Галер зазначив, що Міністра оборони України очікують з візитом до Європейського парламенту з метою участі у спільному засіданні Підкомітету з питань безпеки і оборони та Комітету із закордонних справ. Планується, що під час цього засідання Андрій Загороднюк поінформує європейських колег про ситуацію на Сході України та в Азово-Чорноморському регіоні.

В ході зустрічі сторони також обговорили політичну ситуацію в Україні та наголосили на важливості підтримки євроатлантичних прагнень України з боку Федеративної Республіки Німеччини та Європейського Союзу.