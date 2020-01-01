У рамках Мюнхенської конференції Загороднюк зустрівся з представником групи Європейської Народної Партії

16:01 14.02.2020   Украина

В рамках роботи у Мюнхенській конференції з безпеки, сьогодні, 14 лютого, Міністр оборони України Андрій Загороднюк провів зустріч з представником групи Європейської Народної Партії Міхаелем Галером.

Андрій Загороднюк поінформував європейського парламентаря про поточний стан реформування оборонного відомства, подальші кроки щодо розвитку спроможностей ЗС України, а також поточні безпекові загрози, які постають перед Україною, повідомляє пресслужба Міністерства оборони, передає День.

Міхаель Галер зазначив, що Міністра оборони України очікують з візитом до Європейського парламенту з метою участі у спільному засіданні Підкомітету з питань безпеки і оборони та Комітету із закордонних справ. Планується, що під час цього засідання Андрій Загороднюк поінформує європейських колег про ситуацію на Сході України та в Азово-Чорноморському регіоні.

В ході зустрічі сторони також обговорили політичну ситуацію в Україні та наголосили на важливості підтримки євроатлантичних прагнень України з боку Федеративної Республіки Німеччини та Європейського Союзу.



Ще на цю тему:

11:45 14.02.2020
«Укроборонсервис» стал оператором порта «Ольвия»
14:01 07.02.2020
Зеленський має звернутись до Трампа з проханням надати для України статус основного союзника США
14:15 24.12.2019
Закон про надання добровольцям статусу УБД офіційно вступив в силу
17:21 20.12.2019
Пристайко: поки не завершимо війну, РФ убиватиме в мирній Європі
15:01 20.12.2019
Міністр економічного співробітництва ФРН здійснить візит в Україну - Пристайко
14:45 20.12.2019
У МЗС повідомили про залучення учасників Будапештського меморандуму до допомоги Україні
09:30 20.12.2019
На півдні України реалізують проект територіальної оборони
08:15 20.12.2019
Україна домовляється з партнерами про "пояс безпеки" у Чорноморському регіоні
18:01 18.12.2019
Кабмін України виділив 12,3 млн грн на створення центру зберігання та оброблення даних у сфері нацбезпеки й оборони
15:30 18.12.2019
Рада остаточно скасувала депутатську недоторканність
20:15 10.12.2019
Міністр оборони: розведення військ по всій лінії фронту на Донбасі, як хотіла Росія, не буде
20:01 10.12.2019
У російських в'язницях утримують близько двох тисяч українців - Денісова
Новини
Азербайджан Азербайджан
10:45 11.02.2020
Выборы в Азербайджане: ОБСЕ обнаружила множество нарушений
13:40 10.02.2020
Партія президента Азербайджану отримає більшість у парламенті
11:20 10.02.2020
Авиакомпания Buta Airways возобновляет авиарейсы Баку — Одесса
09:40 10.02.2020
В Азербайджані вперше в історії країни пройшли позачергові парламентські вибори
Всі новини країни
Армения Армения
20:00 13.02.2020
Парламент Сирии признал массовое убийство армян в Турции геноцидом
17:01 13.02.2020
ЮВО: В горах Армении гранатометчики выполнили боевые стрельбы
18:40 12.02.2020
ЮВО: На российской военной базе в Армении военнослужащие проводят учения в зимних условиях
12:40 10.02.2020
ЮВО: В горах Армении российские военные уничтожили танки условного противника
Всі новини країни
Болгария Болгария
13:45 14.02.2020
Болгарія перевірить приватизацію державного майна після 1990 року
20:55 13.02.2020
У Болгарії висунули звинувачення одному з найбагатших людей країни, який втік в ОАЕ
13:30 13.02.2020
Болгария требует от РФ снижения цены на газ, угрожая расследованием
20:30 04.02.2020
Президент Болгарії висловив недовіру уряду
Всі новини країни
Греция Греция
19:15 14.02.2020
У Греції після смертельної стрілянини затримали понад 100 осіб
12:45 13.02.2020
Греция не считает решенным вопрос о выплате Германией военных репараций
10:00 12.02.2020
В Греции выявили 12 миллиардов евро неуплаченных налогов
11:45 07.02.2020
У Греції стався потужний землетрус
Всі новини країни
Грузия Грузия
16:21 14.02.2020
Парламентський комітет асоціації Грузія-ЄС вперше провалив спільну заяву
10:45 14.02.2020
У Грузії відбулася головна планувальна конференція багатонаціонального навчання Noble Partner – 2020
19:15 13.02.2020
В январе Грузию посетило рекордное количество путешественников-иностранцев
10:30 13.02.2020
Ответственным за строительство порта Анаклия стало Минэкономики Грузии
Всі новини країни
Молдова Молдова
15:41 14.02.2020
Додон розкритикував послів ЄС у Молдові: заважають діалогу Брюсселя і Кишинева
21:01 13.02.2020
Молдова: прорумунські партії оголосили протести, главі МЗС ініціювали недовіру
20:00 12.02.2020
Вибори президента Молдови: п'ять партій готують пакт проти Додона
19:40 10.02.2020
Додон считает, что приднестровская проблема может быть решена
Всі новини країни
Россия Россия
19:45 14.02.2020
Росія проводить військові навчання в Балтійському морі
14:21 14.02.2020
У Кремлі відреагували на матеріал «Схем»
13:30 14.02.2020
Назріває серйозне зіткнення: Росія зчепилася з Туреччиною в Сирії, є втрати
12:45 14.02.2020
"Спалах русофобії": в РФ відреагували на нові санкції США
Всі новини країни
Румыния Румыния
16:41 14.02.2020
Міністри оборони України та Румунії обговорили напрямки співпраці в контексті безпеки Чорноморського регіону
12:30 14.02.2020
Румунська церква погодилася з наданням томосу ПЦУ - ЗМІ
16:40 13.02.2020
Первые истребители F-16 второй партии прибудут в Румынию в июне
15:01 11.02.2020
В Румунії опубліковано Кодекс поведінки членів уряду
Всі новини країни
Турция Турция
12:15 14.02.2020
Туреччина посилила захист посольства РФ через погрози послу
15:45 13.02.2020
Турецкая авиакомпания начала процедуру банкротства
08:15 13.02.2020
Армія Туреччини обстріляла сирійські війська з реактивної артилерії / Відео
19:40 12.02.2020
Туреччина відповідатиме у разі найменшої загрози з боку Асада – Ердоган
Всі новини країни
Украина Украина
21:01 14.02.2020
Москалькова відмовилася називати місце, куди етапують фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір"
20:45 14.02.2020
В Офісі Президента прийняли заяву кримчанина Яцкіна про включення його до списку на обмін - адвокат
20:30 14.02.2020
США продовжать допомагати Україні з обороною – Пентагон
20:15 14.02.2020
Україна веде переговори про приєднання до Програми розширених можливостей НАТО — Загороднюк
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд