Парламентський комітет асоціації Грузія-ЄС вперше провалив спільну заяву

16:21 14.02.2020   Грузия

Вперше за шість років на парламентському комітеті з питань асоціації Грузії з ЄС не було ухвалено спільну декларацію про подальші плани співпраці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".

Причиною став конфлікт між правлячою "Грузинської мрії" і опозицією з внутрішньополітичних питань.

Традиційно комітет приймає спільну декларацію з досягненням Грузії за минулий рік і видає рекомендації, за якими напрямками грузинській владі слід працювати в наступному році.

Однак цьогоріч опозиційні депутати "Національного руху" і "Європейської Грузії" наполягли на появі в тексті декларації згадок про небезпечні кроки влад. Зокрема, вони хотіли, аби у тексті згадали про нещодавно ув’язненого опозиційного лідера Гігі Угулаву, утиски владою ЗМІ та загрози від неформального правління Бідзіни Іванішвілі для країни і демократії.

У відповідь депутати "Грузинської мрії" запропонували свої поправки, в яких пропонували засудити агресивний тон опозиції і заклики повалити владу під час червневих акцій протестів. Вони також наполягали на відображенні в декларації неконструктивної поведінки опозиції в процесі переговорів щодо поліпшення виборчої системи.

"Це перший випадок за час існування парламентського комітету з асоціації Грузії з ЄС… Неприйняття декларації - політичний месидж, який свідчить про те, що оцінки європарламентарів і наші вже дуже розходяться. І європарламентарі більш строго і більш критично оцінюють існуючу реальність в нашій країні, ніж грузинська правляча сила", - прокоментував Вано Чхиквадзе, менеджер програми з євроінтеграції фонду "Відкрите суспільство - Грузія".

У березні Грузію відвідає делегація європарламентарів. Вона підготує доповідь за підсумками візиту, яку на пленарній сесії розгляне Європарламент.

Нагадаємо, днями ключові депутати Європарламенту, які опікуються відносинами між Грузією та ЄС, оприлюднили жорстку заяву стосовно ув’язнення одного з опозиційних грузинських лідерів Гіги Угулави.



Ще на цю тему:

11:41 30.01.2020
Колишній заступник голови Служби держбезпеки Грузії обіцяє надати докази зв'язку партії Саакашвілі з терористами
19:50 28.01.2020
Президентка Грузії не зважилася на підтримку нових санкцій проти РФ
09:45 14.01.2020
Саакашвілі в Грузії запідозрили у спробі повалення влади: МВС зробило заяву
08:15 08.01.2020
Грузинська опозиція закликає не допустити участі Лаврова в засіданні комітету міністрів РЄ у Тбілісі
15:45 14.11.2019
Сотрудник МВД Грузии представлен на пост бизнес-омбудсмена Грузии
12:45 06.11.2019
Грузинський президент закликала міжнародне співтовариство впливати на Росію
18:15 01.11.2019
В Грузии начинает работу новое следственное ведомство
16:45 16.10.2019
Для Грузии главную угрозу представляет российская оккупация - кандидат в главы СГБ
11:45 07.10.2019
Штайнмаєр перебуває з візитом у Грузії
20:45 04.10.2019
Грузинського телеведучого, який обматюкав Путіна, викликають на допит
16:45 17.09.2019
В отличие от NDI, МВФ удовлетворен состоянием экономики Грузии
09:31 17.09.2019
"Не хочу бути боягузом": грузинський журналіст не шкодує, що обматюкав Путіна
Новини
Азербайджан Азербайджан
10:45 11.02.2020
Выборы в Азербайджане: ОБСЕ обнаружила множество нарушений
13:40 10.02.2020
Партія президента Азербайджану отримає більшість у парламенті
11:20 10.02.2020
Авиакомпания Buta Airways возобновляет авиарейсы Баку — Одесса
09:40 10.02.2020
В Азербайджані вперше в історії країни пройшли позачергові парламентські вибори
Всі новини країни
Армения Армения
20:00 13.02.2020
Парламент Сирии признал массовое убийство армян в Турции геноцидом
17:01 13.02.2020
ЮВО: В горах Армении гранатометчики выполнили боевые стрельбы
18:40 12.02.2020
ЮВО: На российской военной базе в Армении военнослужащие проводят учения в зимних условиях
12:40 10.02.2020
ЮВО: В горах Армении российские военные уничтожили танки условного противника
Всі новини країни
Болгария Болгария
13:45 14.02.2020
Болгарія перевірить приватизацію державного майна після 1990 року
20:55 13.02.2020
У Болгарії висунули звинувачення одному з найбагатших людей країни, який втік в ОАЕ
13:30 13.02.2020
Болгария требует от РФ снижения цены на газ, угрожая расследованием
20:30 04.02.2020
Президент Болгарії висловив недовіру уряду
Всі новини країни
Греция Греция
19:15 14.02.2020
У Греції після смертельної стрілянини затримали понад 100 осіб
12:45 13.02.2020
Греция не считает решенным вопрос о выплате Германией военных репараций
10:00 12.02.2020
В Греции выявили 12 миллиардов евро неуплаченных налогов
11:45 07.02.2020
У Греції стався потужний землетрус
Всі новини країни
Грузия Грузия
16:21 14.02.2020
Парламентський комітет асоціації Грузія-ЄС вперше провалив спільну заяву
10:45 14.02.2020
У Грузії відбулася головна планувальна конференція багатонаціонального навчання Noble Partner – 2020
19:15 13.02.2020
В январе Грузию посетило рекордное количество путешественников-иностранцев
10:30 13.02.2020
Ответственным за строительство порта Анаклия стало Минэкономики Грузии
Всі новини країни
Молдова Молдова
15:41 14.02.2020
Додон розкритикував послів ЄС у Молдові: заважають діалогу Брюсселя і Кишинева
21:01 13.02.2020
Молдова: прорумунські партії оголосили протести, главі МЗС ініціювали недовіру
20:00 12.02.2020
Вибори президента Молдови: п'ять партій готують пакт проти Додона
19:40 10.02.2020
Додон считает, что приднестровская проблема может быть решена
Всі новини країни
Россия Россия
19:45 14.02.2020
Росія проводить військові навчання в Балтійському морі
14:21 14.02.2020
У Кремлі відреагували на матеріал «Схем»
13:30 14.02.2020
Назріває серйозне зіткнення: Росія зчепилася з Туреччиною в Сирії, є втрати
12:45 14.02.2020
"Спалах русофобії": в РФ відреагували на нові санкції США
Всі новини країни
Румыния Румыния
16:41 14.02.2020
Міністри оборони України та Румунії обговорили напрямки співпраці в контексті безпеки Чорноморського регіону
12:30 14.02.2020
Румунська церква погодилася з наданням томосу ПЦУ - ЗМІ
16:40 13.02.2020
Первые истребители F-16 второй партии прибудут в Румынию в июне
15:01 11.02.2020
В Румунії опубліковано Кодекс поведінки членів уряду
Всі новини країни
Турция Турция
12:15 14.02.2020
Туреччина посилила захист посольства РФ через погрози послу
15:45 13.02.2020
Турецкая авиакомпания начала процедуру банкротства
08:15 13.02.2020
Армія Туреччини обстріляла сирійські війська з реактивної артилерії / Відео
19:40 12.02.2020
Туреччина відповідатиме у разі найменшої загрози з боку Асада – Ердоган
Всі новини країни
Украина Украина
21:01 14.02.2020
Москалькова відмовилася називати місце, куди етапують фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір"
20:45 14.02.2020
В Офісі Президента прийняли заяву кримчанина Яцкіна про включення його до списку на обмін - адвокат
20:30 14.02.2020
США продовжать допомагати Україні з обороною – Пентагон
20:15 14.02.2020
Україна веде переговори про приєднання до Програми розширених можливостей НАТО — Загороднюк
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд