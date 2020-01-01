Додон розкритикував послів ЄС у Молдові: заважають діалогу Брюсселя і Кишинева

15:41 14.02.2020   Молдова

Молдовський президент Ігор Додон стверджує, що акредитовані в Молдові посли з країн Європейського Союзу намагаються перешкодити діалогу нового уряду Молдови з Брюсселем.

Про це Додон заявив 14 лютого на відеоплатформі "Президент відповідає", повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

"Я підтримую з ними постійний діалог. І я їм сказав: Ми бачимо, що деякі з них намагаються блокувати діалог нового уряду з Брюсселем. Блокують. Дезінформують Брюссель, дезінформують європейські столиці. Імен я зараз не назву, але вони відомі. Як мінімум троє-четверо послів, які займаються двосторонніми відносинами з країнами ЄС, ходять по різних відомствах, блокують вже запущені проєкти і кажуть, що не треба давати грошей уряду", — зазначив Додон.

На думку президента, деякі посли надмірно відкрито висловлюють симпатію певним партіям в Молдові і просувають їх у Брюсселі.

"Якщо ви сильно закохані в якусь політичну партію... деякі з вас мені вже здаються членами PAS і DA (опозиційні партії – ред.). Хочете бути членами партії? Добре, отримайте громадянство Молдови, займіться політикою в Молдові, але поки прошу вас - давайте займемося розвитком двосторонніх відносин, а не просуванням іміджу будь-якої партії", — зазначив Додон.

Як повідомлялося, лідер Молдови Ігор Додон вважає, що його держава не має обирати між європейським та російським векторами.



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