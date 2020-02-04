Россельхознадзор: экспорт зерна из оккупированного Крыма в 2019г снизился на 30%
|15:21 14.02.2020
|Крым
Экспорт зерна из оккупированного Крыма в 2019 году сократился на 30% по сравнению с показателем 2018 года - до 307,1 тыс. тонн.
По данным Южного межрегионального управления Россельхознадзора, в 2019 году на территории аннексированных Крыма и Севастополя проконтролировано 307,219 тыс. тонн подкарантинной продукции отгружаемой на экспорт, из них: пшеницы - 210,019 тыс. тонн, ячменя - 97,073 тыс. тонны, горчицы - 127 тонн.
Наибольший объем зерна отправлен в страны Ближнего Востока.
Представитель управления уточнил "Интерфаксу", что в 2018 году экспорт зерна из оккупированного Крыма составил 439,388 тыс. тонн.
Таким образом, в 2019 году показатель экспорта сократился на 30%.
Как сообщалось, аграрии аннексированного Крыма в 2019 году собрали 1,69 млн тонн зерновых и зернобобовых культур при средней урожайности 30 ц/га.
В 2018 году было намолочено 906 тыс. тонн при средней урожайности 16,5 ц/га, что в 1,9 раза меньше уровня 2017 года из-за засухи.
"Замминистра" сельского хозяйства оккупированного Крыма Алиме Зарединова в ноябре 2019 года отмечала, что "крымское зерно востребовано на международных рынках и успешно экспортируется, но, к сожалению, в таможенной статистике мы сегодня это увидеть не можем".
Основными направлениями экспорта зерна из оккупированного Крыма она называла Саудовскую Аравию, Египет, Ливан и Сирию.
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