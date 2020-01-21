Председатель Херсонской областной государственной администрации (ОГА) Юрий Гусев в ходе визита в Турцию в четверг, 13 февраля, представил инвестиционный потенциал Скадовского морского порта.

«Рассказал о реализации пилотного концессионного проекта в Херсонском морском порту, презентовал Скадовский морской порт и пригласил владельца Asyaport Ахмета Союера рассмотреть возможность инвестиций в Херсонщину», — написал Гусев в Facebook, передают Порты Украины.

«Коммерческий запуск Asyaport состоялся в июле 2015 года. Инвестиции составили $400 млн. Сейчас порт уже переваливает 1,35 млн контейнеров в год. Реализация проекта строительства порта стала возможной благодаря поддержке Европейского банка реконструкции и развития», — отметил Гусев.

Кроме того, делегация Херсонской ОГА провела презентацию инвестиционного потенциала Херсонской области в Стамбуле. «Турция занимает первое место по товарообороту с Херсонской областью и имеет положительную динамику. Если в 2018 году товарооборот составил около $80 млн, то в 2019 году — $100 млн. Следующий шаг — визит турецких бизнесменов в Херсонскую область в конце весны — начале лета», — добавил Гусев.

Как заявил ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий, правительство планирует выставить на приватизацию Скадовский морской порт. «Планируем на продажу три маленьких порта: Белгород-Днестровский, Скадовск и Усть-Дунайск. Потому что на концессию туда маловероятно кто‑то зайдет: они сильно убыточные, им уже не хватает денег на фонд заработной платы», — говорил министр.

В декабре 2019 года Фонд государственного имущества Украины принял решение о приватизации имущественных комплексов ГП «Скадовский морской торговый порт» и ГП «Морской торговый порт «Усть-Дунайск». Указанные активы фигурируют в полном перечене объектов, подлежащих приватизации.

Скадовский морской порт расположен на северном берегу Джарылгачского залива Черного моря. Акватория порта представляет собой ковш, вход в который огражден дамбой. Глубина акватории в средней части составляет 5-5,3 метра. Годовая пропускная способность — 1,32 млн тонн. Количество грузовых причалов — пять, длина грузового причального фронта — 672 метра. Согласно реестру АМПУ, единственным оператором порта является ГП «Скадовский морской торговый порт».

Скадовский морской порт в 2019 году перевалил всего 4,7 тыс. тонн грузов.