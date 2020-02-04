Правоохоронці повідомили про підозру двом учасникам незаконного збройного формування "самооборона Криму".

Про це УНН повідомили у пресслужбі ГУНП в АР Крим та місті Севастополі.

"Фігурантам інкримінують вчинення злочину проти громадської безпеки, передбаченого ч. 2 ст. 260 КК України (створення та діяльність на тимчасово окупованій території АР Крим непередбачених законом збройних формувань)", - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що двоє громадян України, будучи учасниками незаконного збройного формування "самооборона Криму", протягом лютого-березня 2014 року, озброєні, несли "службу" на незаконно створеному блокпості "Орловський міст" поблизу населеного пункту Орловка м. Севастополь.

При цьому, підозрювані здійснювали незаконну перевірку документів громадян, обшук їх транспортних засобів, а також приймали участь у затриманні проукраїнськи налаштованого населення півострова.

Санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

На даний час, підозрюваних оголошено в розшук, вживаються заходи для встановлення їх місцезнаходження.

Нагадаємо, минулого тижня слідчі поліції Криму повідомили про підозру ще двом учасникам незаконного збройного формування "самооборона Криму".