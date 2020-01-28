У Кремлі відреагували на матеріал «Схем»

14:21 14.02.2020   Россия

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков назвав брехнею інформацію про поїздку секретаря Радбезу РФ Миколи Патрушева в Оман.

Про це повідомляє “РІА Новини”, передає Букви.

Йдеться нібито про таємну зустріч Патрушева, як другої людини після президента Володимира Путіна в силовому блоці, з українським президентом Володимиром Зеленським.

“Брехня”, – лаконічно прокоментував журналістське розслідування Пєсков.

Раніше в програмі “Схеми” стверджувалося, що Микола Патрушев відвідував Маскат в Омані, коли там перебував президент України Володимир Зеленський. За інформацією журналістів, російський силовик прилетів в ніч з 7 на 8 січня тим же чартерним літаком Bombardier Global Express 6000 з бортовим номером 9H-VJN, який через добу доставив президента України з Маската до Києва.

Після виходу програми очільник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що наведені журналістами дані не підкріплені фактами і необ’єктивні. Він зазначив, що сюжет “Схем” – “брехня від початку і до кінця, і немає жодного об’єктивного твердження, яке могло б стати реальним, ґрунтовним предметом для обговорення”.

Офіс президента України подає до суду на програму “Схеми” з вимогою спростувати інформацію про зустріч Володимира Зеленського з секретарем Радбезу Росії Миколою Патрушевим в Омані.



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