«Придорожній хостел»: У Криму та Кремлі відреагували на ідею Зеленського створити “місто-сад” для кримчан

14:01 14.02.2020   Крым

У Кремлі заявили, що президент України Володимир Зеленський запізнився з ініціативою будівництва «міста-саду» для кримчан, оскільки окупований Крим вже перетворився “на квітучий регіон”.

Про це сказав депутат Держдуми РФ Михайло Шеремет у коментарі «РИА Новости», повідомляє InfoResist.

“Кримчан цими пряниками не заманиш. Місто-сад вже створене в російському Криму, про що тільки мріяли, коли півострів перебував у складі України”, – стверджує російський політик.

За його словами, на півострові нібито будуються великі інфраструктурні проєкти, які можна побачити “навіть з космосу”. При цьому Шеремет зазначив, що Київ просто фантазує з заздрості.

Водночас голова «Асамблеї слов’янських народів Криму» Роман Чегринець назвав ініціативу Зеленського щодо зведення міста для переселенців з Криму «нездійсненною і смішною». На його думку, це черговий віртуальний проєкт, на кшталт «стіни Яценюка» і «фейкових держструктур, типу прокуратури АРК», необхідних нібито для розкрадання держбюджету України.

Чегринець додав, що в результаті за документами буде «місто-сад», а на ділі – «голе поле і черговий пошук винуватого у зраді».

У свою чергу голова так званої кримської регіональної національно-культурної автономії кримських татар Ейваз Умеров заявив, що анонсоване Києвом зведення «міста-саду» для жителів півострова на практиці максимум виллється в придорожній хостел.

“Озвучене місто-сад буде схоже на придорожній хостел. Думаю, максимум, на що вистачить української влади, малювати фломастерами місто-сад на ватмані й покласти круглу суму в кишеню”, – сказав він.

Умеров вважає, що обіцянка Зеленського – це не більш ніж нова «віртуальна ідея в репертуарі гумористичного шоу».

Нагадаємо, раніше президент України провів зустріч зі своїм постійним представником у Криму та його заступниками. Під час бесіди Зеленський розповів про плани побудувати в Херсонській області містечко для переселенців з Криму, зокрема для більш ніж 500 сімей кримських татар.



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