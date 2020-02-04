«Придорожній хостел»: У Криму та Кремлі відреагували на ідею Зеленського створити “місто-сад” для кримчан
|14:01 14.02.2020
|Крым
У Кремлі заявили, що президент України Володимир Зеленський запізнився з ініціативою будівництва «міста-саду» для кримчан, оскільки окупований Крим вже перетворився “на квітучий регіон”.
Про це сказав депутат Держдуми РФ Михайло Шеремет у коментарі «РИА Новости», повідомляє InfoResist.
“Кримчан цими пряниками не заманиш. Місто-сад вже створене в російському Криму, про що тільки мріяли, коли півострів перебував у складі України”, – стверджує російський політик.
За його словами, на півострові нібито будуються великі інфраструктурні проєкти, які можна побачити “навіть з космосу”. При цьому Шеремет зазначив, що Київ просто фантазує з заздрості.
Водночас голова «Асамблеї слов’янських народів Криму» Роман Чегринець назвав ініціативу Зеленського щодо зведення міста для переселенців з Криму «нездійсненною і смішною». На його думку, це черговий віртуальний проєкт, на кшталт «стіни Яценюка» і «фейкових держструктур, типу прокуратури АРК», необхідних нібито для розкрадання держбюджету України.
Чегринець додав, що в результаті за документами буде «місто-сад», а на ділі – «голе поле і черговий пошук винуватого у зраді».
У свою чергу голова так званої кримської регіональної національно-культурної автономії кримських татар Ейваз Умеров заявив, що анонсоване Києвом зведення «міста-саду» для жителів півострова на практиці максимум виллється в придорожній хостел.
“Озвучене місто-сад буде схоже на придорожній хостел. Думаю, максимум, на що вистачить української влади, малювати фломастерами місто-сад на ватмані й покласти круглу суму в кишеню”, – сказав він.
Умеров вважає, що обіцянка Зеленського – це не більш ніж нова «віртуальна ідея в репертуарі гумористичного шоу».
Нагадаємо, раніше президент України провів зустріч зі своїм постійним представником у Криму та його заступниками. Під час бесіди Зеленський розповів про плани побудувати в Херсонській області містечко для переселенців з Криму, зокрема для більш ніж 500 сімей кримських татар.
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