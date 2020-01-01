Болгарія перевірить приватизацію державного майна після 1990 року
|13:45 14.02.2020
|Болгария
Болгарія перевірить всю приватизацію державного майна з початку 1990-х.
Нещодавно призначений Генеральний прокурор Болгарії Іван Гешев наказав перевірити всю приватизацію державного майна, яка відбулася після падіння комуністичного режиму, повідомляє Балканський оглядач.
Метою прокуратури є "весь процес приватизації та подальший контроль з боку відповідальних міністерств, відомств та інших державних органів". Буде досліджено приватизаційні угоди, пов'язані з ними грошові перекази, а також заходи післяприватизаційного нагляду.
Розслідуванням буде займатися Державне агентство з національної безпеки (ДАНС).
Завданням правоохоронних органів, за повідомленням ЗМІ, може бути виявлення корупційних схем під час продажу державного майна.
Приватизація в Болгарії розпочалася в 1993 році. Згідно з офіційною статистикою, укладених приватизаційних угод тисячі. Приватизаційний бум спостерігався між 1996 і 2000 роками.
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