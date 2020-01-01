Болгарія перевірить всю приватизацію державного майна з початку 1990-х.

Нещодавно призначений Генеральний прокурор Болгарії Іван Гешев наказав перевірити всю приватизацію державного майна, яка відбулася після падіння комуністичного режиму, повідомляє Балканський оглядач.

Метою прокуратури є "весь процес приватизації та подальший контроль з боку відповідальних міністерств, відомств та інших державних органів". Буде досліджено приватизаційні угоди, пов'язані з ними грошові перекази, а також заходи післяприватизаційного нагляду.

Розслідуванням буде займатися Державне агентство з національної безпеки (ДАНС).

Завданням правоохоронних органів, за повідомленням ЗМІ, може бути виявлення корупційних схем під час продажу державного майна.

Приватизація в Болгарії розпочалася в 1993 році. Згідно з офіційною статистикою, укладених приватизаційних угод тисячі. Приватизаційний бум спостерігався між 1996 і 2000 роками.