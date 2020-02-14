Назріває серйозне зіткнення: Росія зчепилася з Туреччиною в Сирії, є втрати
|13:30 14.02.2020
|Россия
РСЗВ з турецькими військовими зробили спробу нанести удар по авіабазі "Хмеймім", на якій знаходяться російські військові.
Як пишуть російські ЗМІ, турецькі військові нібито "прикривалися бойовиками". Удару ж не відбулося з тієї причини, що російські винищувачі завдали удару по турецьким РСЗВ і запобігли атаці на авіабазу ВКС Росії, повідомляє Апостроф.
У районі, з якого турецькі війська намагалися атакувати авіабазу "Хмеймім", було не менше трьох РСЗВ "T-122 Sakarya". Російські видання відзначають, що турецькі військові нібито готувалися випустити по російській військовій авіабазі не менше 120 реактивних снарядів.
У той же час фахівці заявили, що виявити підготовку до ударів вийшло завдяки безпілотному літальному апарату.
Ще на цю тему:
18:45 07.02.2020
Росія перекинула війська з північного сходу Сирії - ЗМІ
Росія перекинула війська з північного сходу Сирії - ЗМІ
09:45 07.02.2020
Асад та Росія знову бомблять Ідліб: 15 жертв за останню добу
Асад та Росія знову бомблять Ідліб: 15 жертв за останню добу
10:45 22.01.2020
В результаті авіаударів авіації РФ в Сирії загинули 40 людей
В результаті авіаударів авіації РФ в Сирії загинули 40 людей
16:41 20.12.2019
Наступ Асада й РФ у Сирії: в ООН заявили про 70 тис. біженців
Наступ Асада й РФ у Сирії: в ООН заявили про 70 тис. біженців
12:45 20.12.2019
Сирійська армія за підтримки РФ почала новий наступ в Ідлібі
Сирійська армія за підтримки РФ почала новий наступ в Ідлібі
17:30 27.11.2019
На российской военной авиабазе в Сирии прогремел взрыв - СМИ
На российской военной авиабазе в Сирии прогремел взрыв - СМИ
14:45 19.11.2019
В Сирии подожгли броневик российской военной полиции / Видео
В Сирии подожгли броневик российской военной полиции / Видео
16:21 25.10.2019
Російська військова поліція продовжує прибувати до Сирії в рамках угоди з Туреччиною
Російська військова поліція продовжує прибувати до Сирії в рамках угоди з Туреччиною
19:15 18.10.2019
Россия передала Сирии боевой корабль
Россия передала Сирии боевой корабль