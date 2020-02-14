Назріває серйозне зіткнення: Росія зчепилася з Туреччиною в Сирії, є втрати

13:30 14.02.2020   Россия

РСЗВ з турецькими військовими зробили спробу нанести удар по авіабазі "Хмеймім", на якій знаходяться російські військові.

Як пишуть російські ЗМІ, турецькі військові нібито "прикривалися бойовиками". Удару ж не відбулося з тієї причини, що російські винищувачі завдали удару по турецьким РСЗВ і запобігли атаці на авіабазу ВКС Росії, повідомляє Апостроф.

У районі, з якого турецькі війська намагалися атакувати авіабазу "Хмеймім", було не менше трьох РСЗВ "T-122 Sakarya". Російські видання відзначають, що турецькі військові нібито готувалися випустити по російській військовій авіабазі не менше 120 реактивних снарядів.

У той же час фахівці заявили, що виявити підготовку до ударів вийшло завдяки безпілотному літальному апарату.



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