РСЗВ з турецькими військовими зробили спробу нанести удар по авіабазі "Хмеймім", на якій знаходяться російські військові.

Як пишуть російські ЗМІ, турецькі військові нібито "прикривалися бойовиками". Удару ж не відбулося з тієї причини, що російські винищувачі завдали удару по турецьким РСЗВ і запобігли атаці на авіабазу ВКС Росії, повідомляє Апостроф.

У районі, з якого турецькі війська намагалися атакувати авіабазу "Хмеймім", було не менше трьох РСЗВ "T-122 Sakarya". Російські видання відзначають, що турецькі військові нібито готувалися випустити по російській військовій авіабазі не менше 120 реактивних снарядів.

У той же час фахівці заявили, що виявити підготовку до ударів вийшло завдяки безпілотному літальному апарату.