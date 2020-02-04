У фігуранта ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір" Емір-Усеіна Куку, якого утримують в СІЗО російського міста Новочеркаськ, загострилися проблеми з нирками.

За словами адвоката Назіма Шейхмамбетова, його підзахисного утримують у спецблоці під цілодобовим відеонанглядом, , передає ZN.UA.

"13 лютого нам вдалося відвідати в СІЗО міста Новочеркаськ фігурантів справи так званої "Ялтинської групи": Мусліма Алієва, Емір-Усеіна Куку, Вадима Сірука. Зокрема, я бачився з Емір-Усеином Куку. Досить тривалий час. Емір-Усеін дуже зрадів побачивши мене, оскільки він міститься в камері сам, в спецблоці під цілодобовим відеоспостереженням, у нього просто "інформаційний вакуум". І він не знає, що відбувається, як відбувається, як справи у його сім'ї і так далі. Я йому докладно розповів все, що відбувається, передав йому селям (прис. привітання) від родини, від близьких і так далі", - розповів Шейхмамбетов.

Також незаконно утримуваний кримчанин попросив адвоката привітати з днем народження його сина Бекіра. Емір-Усеін Куку розповів, що через похолодання у нього загострилися проблеми з нирками. Однак, йому не надають необхідну медичну допомогу.

За словами адвоката, його підзахисний не раз звертався до лікаря, який його візуально оглянув і сказав, що жодних проблем з нирками немає. Як зазначив Шейхмамбетов, на якій підставі лікар зробив такий висновок невідомо.

Адвокат також повідомив, що в Емір-Усеіна Куку на нозі "з'явилася шишка, невідомо її походження і невідома причина її появи". За словами адвоката, інших скарг на здоров'я у його підзахисного немає і на умови утримання теж.

"Він готується до розгляду апеляційної скарги за їх справою. Налаштований продовжувати свою боротьбу. Ми дуже багато речей обговорили, у тому числі подальші аспекти його справи. Він подякував усім, весь джемаат, йому приходять листи. Подякував за листи, він їх читає, отримує, правда останній із запізненням прийшов до нього. Це сильно підтримує хлопців. Подякував усім, хто підтримує його і родину! Висловлює сподівання, що, по волі Аллаха, найближчим часом ця вся несправедливість закінчиться", - додав Шейхмамбетов.

Нагадаємо, Російський суд засудив до ув'язнення в колонії суворого режиму фігурантів ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір". Муслім Алієв був засуджений до 19 років ув'язнення, Інвер Бекіров – 18 років, Емір-Усеін Куку – 12 років, Вадим Сірук – 12 років, Арсен Джеппаров – 7 років і Рефат Алімов – 8 років.

Всього в Росії і на території анексованого Криму у місцях позбавлення волі утримують близько сотні кримських татар. Поіменний список 87 кримських утримуваних осіб опублікувала волонтер Ірина Вовк.