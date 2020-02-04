У фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" Емір-Усеіна Куку загострилися проблеми з нирками — адвокат

13:01 14.02.2020   Крым

У фігуранта ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір" Емір-Усеіна Куку, якого утримують в СІЗО російського міста Новочеркаськ, загострилися проблеми з нирками.

За словами адвоката Назіма Шейхмамбетова, його підзахисного утримують у спецблоці під цілодобовим відеонанглядом, , передає ZN.UA.

"13 лютого нам вдалося відвідати в СІЗО міста Новочеркаськ фігурантів справи так званої "Ялтинської групи": Мусліма Алієва, Емір-Усеіна Куку, Вадима Сірука. Зокрема, я бачився з Емір-Усеином Куку. Досить тривалий час. Емір-Усеін дуже зрадів побачивши мене, оскільки він міститься в камері сам, в спецблоці під цілодобовим відеоспостереженням, у нього просто "інформаційний вакуум". І він не знає, що відбувається, як відбувається, як справи у його сім'ї і так далі. Я йому докладно розповів все, що відбувається, передав йому селям (прис. привітання) від родини, від близьких і так далі", - розповів Шейхмамбетов.

Також незаконно утримуваний кримчанин попросив адвоката привітати з днем народження його сина Бекіра. Емір-Усеін Куку розповів, що через похолодання у нього загострилися проблеми з нирками. Однак, йому не надають необхідну медичну допомогу.

За словами адвоката, його підзахисний не раз звертався до лікаря, який його візуально оглянув і сказав, що жодних проблем з нирками немає. Як зазначив Шейхмамбетов, на якій підставі лікар зробив такий висновок невідомо.

Адвокат також повідомив, що в Емір-Усеіна Куку на нозі "з'явилася шишка, невідомо її походження і невідома причина її появи". За словами адвоката, інших скарг на здоров'я у його підзахисного немає і на умови утримання теж.

"Він готується до розгляду апеляційної скарги за їх справою. Налаштований продовжувати свою боротьбу. Ми дуже багато речей обговорили, у тому числі подальші аспекти його справи. Він подякував усім, весь джемаат, йому приходять листи. Подякував за листи, він їх читає, отримує, правда останній із запізненням прийшов до нього. Це сильно підтримує хлопців. Подякував усім, хто підтримує його і родину! Висловлює сподівання, що, по волі Аллаха, найближчим часом ця вся несправедливість закінчиться", - додав Шейхмамбетов.

Нагадаємо, Російський суд засудив до ув'язнення в колонії суворого режиму фігурантів ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір". Муслім Алієв був засуджений до 19 років ув'язнення, Інвер Бекіров – 18 років, Емір-Усеін Куку – 12 років, Вадим Сірук – 12 років, Арсен Джеппаров – 7 років і Рефат Алімов – 8 років.

Всього в Росії і на території анексованого Криму у місцях позбавлення волі утримують близько сотні кримських татар. Поіменний список 87 кримських утримуваних осіб опублікувала волонтер Ірина Вовк.



Ще на цю тему:

09:01 14.02.2020
Денісова просить Москалькову встановити, де перебувають засуджені в Росії кримчани
17:45 13.02.2020
Фигурантов симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" этапировали из российского СИЗО
16:01 13.02.2020
Amnesty почала кампанію за звільнення шести кримських політв'язнів
11:30 13.02.2020
Генконсул України зустрівся в ростовському СІЗО з фігурантами "справи Хізб ут-Тахрір" / Фото
10:15 13.02.2020
Денісова на "Чонгарі" зустрілася з адвокатами та дружинами ув'язнених кримських татар
10:40 12.02.2020
Контрольовані Росією "суди" не мають права заарештовувати кримських татар
14:01 11.02.2020
Фигуранты ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир" уже 4 года незаконно удерживаются под стражей
10:30 11.02.2020
Джамала отримала нагороду за пісню «1944»
20:00 10.02.2020
Ще двом кримським татарам продовжили арешт до 15 березня
19:15 10.02.2020
Двух фигурантов второго симферопольского «дела Хизб ут-Тахрир» оставили под арестом
16:20 10.02.2020
У Криму стартував показ першого кримськотатарського серіалу від студії Qaradeniz production /Відео
09:20 10.02.2020
Списки на обмін: Джемілєв вважає, що спершу на волю мають вийти кримчани з таборів
Новини
Азербайджан Азербайджан
10:45 11.02.2020
Выборы в Азербайджане: ОБСЕ обнаружила множество нарушений
13:40 10.02.2020
Партія президента Азербайджану отримає більшість у парламенті
11:20 10.02.2020
Авиакомпания Buta Airways возобновляет авиарейсы Баку — Одесса
09:40 10.02.2020
В Азербайджані вперше в історії країни пройшли позачергові парламентські вибори
Всі новини країни
Армения Армения
20:00 13.02.2020
Парламент Сирии признал массовое убийство армян в Турции геноцидом
17:01 13.02.2020
ЮВО: В горах Армении гранатометчики выполнили боевые стрельбы
18:40 12.02.2020
ЮВО: На российской военной базе в Армении военнослужащие проводят учения в зимних условиях
12:40 10.02.2020
ЮВО: В горах Армении российские военные уничтожили танки условного противника
Всі новини країни
Болгария Болгария
13:45 14.02.2020
Болгарія перевірить приватизацію державного майна після 1990 року
20:55 13.02.2020
У Болгарії висунули звинувачення одному з найбагатших людей країни, який втік в ОАЕ
13:30 13.02.2020
Болгария требует от РФ снижения цены на газ, угрожая расследованием
20:30 04.02.2020
Президент Болгарії висловив недовіру уряду
Всі новини країни
Греция Греция
12:45 13.02.2020
Греция не считает решенным вопрос о выплате Германией военных репараций
10:00 12.02.2020
В Греции выявили 12 миллиардов евро неуплаченных налогов
11:45 07.02.2020
У Греції стався потужний землетрус
20:45 06.02.2020
У Греції стався потужний землетрус
Всі новини країни
Грузия Грузия
16:21 14.02.2020
Парламентський комітет асоціації Грузія-ЄС вперше провалив спільну заяву
10:45 14.02.2020
У Грузії відбулася головна планувальна конференція багатонаціонального навчання Noble Partner – 2020
19:15 13.02.2020
В январе Грузию посетило рекордное количество путешественников-иностранцев
10:30 13.02.2020
Ответственным за строительство порта Анаклия стало Минэкономики Грузии
Всі новини країни
Молдова Молдова
15:41 14.02.2020
Додон розкритикував послів ЄС у Молдові: заважають діалогу Брюсселя і Кишинева
21:01 13.02.2020
Молдова: прорумунські партії оголосили протести, главі МЗС ініціювали недовіру
20:00 12.02.2020
Вибори президента Молдови: п'ять партій готують пакт проти Додона
19:40 10.02.2020
Додон считает, что приднестровская проблема может быть решена
Всі новини країни
Россия Россия
14:21 14.02.2020
У Кремлі відреагували на матеріал «Схем»
13:30 14.02.2020
Назріває серйозне зіткнення: Росія зчепилася з Туреччиною в Сирії, є втрати
12:45 14.02.2020
"Спалах русофобії": в РФ відреагували на нові санкції США
09:45 14.02.2020
Почалися перевірки. У Росії BBC, Медузу та Радіо Свобода запідозрили у «пропаганді наркотиків»
Всі новини країни
Румыния Румыния
12:30 14.02.2020
Румунська церква погодилася з наданням томосу ПЦУ - ЗМІ
16:40 13.02.2020
Первые истребители F-16 второй партии прибудут в Румынию в июне
15:01 11.02.2020
В Румунії опубліковано Кодекс поведінки членів уряду
08:45 07.02.2020
Президент Румунії повторно висунув кандидатуру Орбана в прем’єри
Всі новини країни
Турция Турция
12:15 14.02.2020
Туреччина посилила захист посольства РФ через погрози послу
15:45 13.02.2020
Турецкая авиакомпания начала процедуру банкротства
08:15 13.02.2020
Армія Туреччини обстріляла сирійські війська з реактивної артилерії / Відео
19:40 12.02.2020
Туреччина відповідатиме у разі найменшої загрози з боку Асада – Ердоган
Всі новини країни
Украина Украина
16:01 14.02.2020
У рамках Мюнхенської конференції Загороднюк зустрівся з представником групи Європейської Народної Партії
15:21 14.02.2020
Россельхознадзор: экспорт зерна из оккупированного Крыма в 2019г снизился на 30%
15:01 14.02.2020
Глава Херсонской ОГА провел презентацию Скадовского порта в Турции
14:42 14.02.2020
Двом учасникам НЗФ "самооборона Криму" повідомили про підозру
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд