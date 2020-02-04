Рыболовные траулеры оккупантов убивают дельфинов: 7 животных за 7 дней
|13:15 14.02.2020
|Крым
В районах активной рыбной ловли траулерами за минувшую неделю выбросились на берег 7 дельфинов-белобочек: 4 в районе Севастополя, 3 – на ЮБК, в Ялте.
Об этом сообщает Крым Информ.
По информации Центра изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих «Безмятежное Море», дельфины погибли от асфиксии от рыболовных сетей. Специалисты установили, что погибшие животные не были истощенными.
Отметим, что в районе Севастополя и ЮБК оккупанты проводят активную ловлю анчоусов. В течение минувшей недели в этих районах работали более 14 рыболовных траулеров.
Специалисты при обследовании трупа дельфина зафиксировали приобретенные при жизни повреждения на роструме от сетей, а патологические изменения свидетельствовали, что причиной гибели стала асфиксия. Удушение произошло при попадании дельфина в сеть.
В 2019 году в оккупированном Крыму официально зарегистрировано 500 погибших дельфинов.
Дельфин – белобочка как вид занесен в Красную книгу Украины, в Международный красный список в категорию «уязвимый вид».
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