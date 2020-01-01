Румунська православна церква вважає законним надання автокефалії Православній церкві України (ПЦУ), повідомило в п'ятницю грецьке агентство церковних новин "Ромфеа".

Згідно з публікацією, Синод Румунської церкви дійшов висновку, що він "від початку згоден з наданням автокефалії, але між Вселенським та Московським патріархатами має бути досягнуто консенсусу". З цієї причини Румунська церква вирішила направити делегатів на всеправославну зустріч з українського питання в Аммані, яка відбудеться наприкінці лютого з ініціативи Єрусалимського патріарха Феофіла, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Участь Румунської церкви виправдана тим фактом, що всі автокефальні церкви несуть відповідальність за спільну роботу для збереження єдності та євхаристійного спілкування, як того вимагає Святе Євангеліє Христове", - йдеться в заяві Синоду.

Синод у Бухаресті водночас вирішив, що Румунська церква братиме участь у всеправославному процесі через єпископів, а не через свого патріарха Даниїла.