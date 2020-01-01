Румунська церква погодилася з наданням томосу ПЦУ - ЗМІ

12:30 14.02.2020   Румыния

Румунська православна церква вважає законним надання автокефалії Православній церкві України (ПЦУ), повідомило в п'ятницю грецьке агентство церковних новин "Ромфеа".

Згідно з публікацією, Синод Румунської церкви дійшов висновку, що він "від початку згоден з наданням автокефалії, але між Вселенським та Московським патріархатами має бути досягнуто консенсусу". З цієї причини Румунська церква вирішила направити делегатів на всеправославну зустріч з українського питання в Аммані, яка відбудеться наприкінці лютого з ініціативи Єрусалимського патріарха Феофіла, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Участь Румунської церкви виправдана тим фактом, що всі автокефальні церкви несуть відповідальність за спільну роботу для збереження єдності та євхаристійного спілкування, як того вимагає Святе Євангеліє Христове", - йдеться в заяві Синоду.

Синод у Бухаресті водночас вирішив, що Румунська церква братиме участь у всеправославному процесі через єпископів, а не через свого патріарха Даниїла.



Ще на цю тему:

17:43 07.02.2020
МЗС РФ розкритикувало грецького автора путівників за "очорнення Росії та РПЦ"
19:59 08.01.2020
Румунія заявила, що не вважає чинний уряд Молдови серйозним партнером
08:45 08.01.2020
Румунія та Хорватія теж виводять війська з Іраку
13:45 06.12.2019
Румунія заявила, що не зможе підтримувати Молдову як раніше
20:45 14.11.2019
Єврокорпус увійде до сил швидкого реагування НАТО
12:45 31.10.2019
Румунія вп'яте змушена буде подавати кандидата в Єврокомісію
18:41 29.10.2019
Румунія: кандидата в Єврокомісію запропонував уряд у відставці – президент лютує
16:30 15.10.2019
Москалькова заявила, що стежить за долею 36 утримуваних в Україні росіян
10:25 01.10.2019
Угорщину та Румунію попросили представити нових кандидатів в Єврокомісію
17:41 19.09.2019
У ЄС підтримали призначення кандидатки від Румунії головою Європейської прокуратури
08:55 19.09.2019
Румунія не підтримає власного кандидата на посаду голови Європрокуратури
13:41 30.08.2019
Минобороны рассекретило документы об освобождении Бухареста в августе 1944 года
Новини
Азербайджан Азербайджан
10:45 11.02.2020
Выборы в Азербайджане: ОБСЕ обнаружила множество нарушений
13:40 10.02.2020
Партія президента Азербайджану отримає більшість у парламенті
11:20 10.02.2020
Авиакомпания Buta Airways возобновляет авиарейсы Баку — Одесса
09:40 10.02.2020
В Азербайджані вперше в історії країни пройшли позачергові парламентські вибори
Всі новини країни
Армения Армения
20:00 13.02.2020
Парламент Сирии признал массовое убийство армян в Турции геноцидом
17:01 13.02.2020
ЮВО: В горах Армении гранатометчики выполнили боевые стрельбы
18:40 12.02.2020
ЮВО: На российской военной базе в Армении военнослужащие проводят учения в зимних условиях
12:40 10.02.2020
ЮВО: В горах Армении российские военные уничтожили танки условного противника
Всі новини країни
Болгария Болгария
13:45 14.02.2020
Болгарія перевірить приватизацію державного майна після 1990 року
20:55 13.02.2020
У Болгарії висунули звинувачення одному з найбагатших людей країни, який втік в ОАЕ
13:30 13.02.2020
Болгария требует от РФ снижения цены на газ, угрожая расследованием
20:30 04.02.2020
Президент Болгарії висловив недовіру уряду
Всі новини країни
Греция Греция
12:45 13.02.2020
Греция не считает решенным вопрос о выплате Германией военных репараций
10:00 12.02.2020
В Греции выявили 12 миллиардов евро неуплаченных налогов
11:45 07.02.2020
У Греції стався потужний землетрус
20:45 06.02.2020
У Греції стався потужний землетрус
Всі новини країни
Грузия Грузия
16:21 14.02.2020
Парламентський комітет асоціації Грузія-ЄС вперше провалив спільну заяву
10:45 14.02.2020
У Грузії відбулася головна планувальна конференція багатонаціонального навчання Noble Partner – 2020
19:15 13.02.2020
В январе Грузию посетило рекордное количество путешественников-иностранцев
10:30 13.02.2020
Ответственным за строительство порта Анаклия стало Минэкономики Грузии
Всі новини країни
Молдова Молдова
15:41 14.02.2020
Додон розкритикував послів ЄС у Молдові: заважають діалогу Брюсселя і Кишинева
21:01 13.02.2020
Молдова: прорумунські партії оголосили протести, главі МЗС ініціювали недовіру
20:00 12.02.2020
Вибори президента Молдови: п'ять партій готують пакт проти Додона
19:40 10.02.2020
Додон считает, что приднестровская проблема может быть решена
Всі новини країни
Россия Россия
14:21 14.02.2020
У Кремлі відреагували на матеріал «Схем»
13:30 14.02.2020
Назріває серйозне зіткнення: Росія зчепилася з Туреччиною в Сирії, є втрати
12:45 14.02.2020
"Спалах русофобії": в РФ відреагували на нові санкції США
09:45 14.02.2020
Почалися перевірки. У Росії BBC, Медузу та Радіо Свобода запідозрили у «пропаганді наркотиків»
Всі новини країни
Румыния Румыния
12:30 14.02.2020
Румунська церква погодилася з наданням томосу ПЦУ - ЗМІ
16:40 13.02.2020
Первые истребители F-16 второй партии прибудут в Румынию в июне
15:01 11.02.2020
В Румунії опубліковано Кодекс поведінки членів уряду
08:45 07.02.2020
Президент Румунії повторно висунув кандидатуру Орбана в прем’єри
Всі новини країни
Турция Турция
12:15 14.02.2020
Туреччина посилила захист посольства РФ через погрози послу
15:45 13.02.2020
Турецкая авиакомпания начала процедуру банкротства
08:15 13.02.2020
Армія Туреччини обстріляла сирійські війська з реактивної артилерії / Відео
19:40 12.02.2020
Туреччина відповідатиме у разі найменшої загрози з боку Асада – Ердоган
Всі новини країни
Украина Украина
16:01 14.02.2020
У рамках Мюнхенської конференції Загороднюк зустрівся з представником групи Європейської Народної Партії
15:21 14.02.2020
Россельхознадзор: экспорт зерна из оккупированного Крыма в 2019г снизился на 30%
15:01 14.02.2020
Глава Херсонской ОГА провел презентацию Скадовского порта в Турции
14:42 14.02.2020
Двом учасникам НЗФ "самооборона Криму" повідомили про підозру
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд