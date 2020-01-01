Туреччина посилила захист посольства РФ через погрози послу

12:15 14.02.2020   Турция

Турецька влада посилила заходи щодо забезпечення безпеки посольства Росії у зв'язку з погрозами, що надходять послу Алексєю Єрхову через загострення ситуації в сирійській провінції Ідліб.

Про це повідомила ТАСС пресаташе російської дипмісії Ірина Касимова, передає "Європейська правда".

"Так, дійсно, ситуація останнім часом загострилася. У зв'язку з цим на наше прохання турецькою владою вжито додаткових заходів безпеки", - сказала вона.

За словами Касімової, деякі погрожують зі словами:"Посол, не виходь на вулиці Анкари".

"Ми розуміємо, що люди, які це пишуть, навряд чи підуть вбивати, що вони тим самим вихлюпують свій гнів. Але нам тим не менше доводиться з цим рахуватися", - додала пресаташе.

В Ідлібі всього за тиждень було вбито 13 турецьких солдатів, що викликало військові удари Анкари у відповідь. Ердоган вимагає від Росії переглянути співпрацю з режимом Башара Асада, проте сили Асада за підтримки Москви й Ірану продовжують наступ на північному сході Сирії.



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