Туреччина посилила захист посольства РФ через погрози послу
|12:15 14.02.2020
|Турция
Турецька влада посилила заходи щодо забезпечення безпеки посольства Росії у зв'язку з погрозами, що надходять послу Алексєю Єрхову через загострення ситуації в сирійській провінції Ідліб.
Про це повідомила ТАСС пресаташе російської дипмісії Ірина Касимова, передає "Європейська правда".
"Так, дійсно, ситуація останнім часом загострилася. У зв'язку з цим на наше прохання турецькою владою вжито додаткових заходів безпеки", - сказала вона.
За словами Касімової, деякі погрожують зі словами:"Посол, не виходь на вулиці Анкари".
"Ми розуміємо, що люди, які це пишуть, навряд чи підуть вбивати, що вони тим самим вихлюпують свій гнів. Але нам тим не менше доводиться з цим рахуватися", - додала пресаташе.
В Ідлібі всього за тиждень було вбито 13 турецьких солдатів, що викликало військові удари Анкари у відповідь. Ердоган вимагає від Росії переглянути співпрацю з режимом Башара Асада, проте сили Асада за підтримки Москви й Ірану продовжують наступ на північному сході Сирії.
Ще на цю тему:
Ердоган висунув ультиматум військам Асада в Сирії
Макрон звинуватив Ердогана у втручанні в конфлікт у Лівії
Анкара планирует отправить третье буровое судно в район шельфа Кипра
У Туреччині розблокували онлайн-енциклопедію Wikipedia
Туреччина та Росія закликають до перемир’я в Лівії з 12 січня
Перші загони турецької армії увійшли до столиці Лівії
Туреччина схвалила відправлення військ у Лівію
Турция обратилась в ООН за регистрацией меморандума с Ливией по разграничению морской зоны / Карта
ЄС вимагає від Туреччини розкрити текст нової морської угоди
Турция сменила послов в 16 странах мира