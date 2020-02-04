Міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет через перекручування у ЗМІ уточнив інформацію щодо можливості проводити приблизний підрахунок кількості населення через супутник.

Як написав Дубілет на своїй сторінці у Facebook, йшлося лише про те, що представники ООН на зустрічі розповіли про досвід Афганістану і заявили, що можуть допомогти безкоштовно, після чого у Кабміні вирішили вивчити, наскільки можливо оцінювати демографію таким чином, повідомляє УНІАН.

«В Інтернеті розповсюдилась новина про те, що ми ніби плануємо провести перепис населення на окупованих територіях через супутник. Давайте я розповім, як було насправді. Під час інтерв’ю журналіст спитав в мене щодо зустрічі з представниками ООН, яку ми проводили нещодавно у Києві. Я розповів, що ми обговорювали результати нашої оцінки чисельності населення. Потім ми перейшли до теми підрахунку населення на окупованих територіях. Представники ООН розповіли, що у них є досвід такої оцінки на територіях Афганістану та деяких інших гарячих точках через супутник, і що вони можуть допомогти нам безкоштовно з цим проектом. Вирішили, що треба вивчити, наскільки це можливо», – написав Дубілет.

Він зазначив, що після цього Інтернетом розійшлася новина з заголовком “Дубілет хоче підрахувати українців через супутник”. Причому у мережі люди постили лише заголовок, без контексту вище. «Частина почали писати, що ми хочемо витратити на це якісь шалені бюджети, частина просто вирішила, що я якийсь космонавт. Ех, іноді не вистачає мені досвіду, щоб не говорити те, що може розійтись неправильними заголовками», – додав міністр.

Як повідомлялося раніше, Дмитро Дубілет розповів про зустріч із представниками ООН, які заявили про досвід спроби підрахунку приблизної чисельності населення через супутник. «Вони намагались через супутникові зйомки та інші шари інформації зрозуміти приблизну кількість населення. Але поки що я не можу сказати, наскільки точно можна оцінити через супутники чи якісь інші інструменти кількість населення в Криму та на окупованих територіях», – сказав міністр.



