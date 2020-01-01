«Укроборонсервис» стал оператором порта «Ольвия»
|11:45 14.02.2020
|Украина
Государственное предприятие «Укроборонсервис» с 12 февраля включено в Реестр морских портов Украины как портовый оператор специализированного морского порта (СМП) «Ольвия».
Об этом сообщила пресс-служба ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ), передают Порты Украины.
Таким образом, согласно сообщению, на сегодняшний день в СМП «Ольвия» осуществляют деятельность три оператора: ГП «Стивидорная компания« Ольвия» — портовый оператор, который является участником пилотного проекта по концессии, ООО «ЕВТ Грейн» — портовый оператор, осуществляющий эксплуатацию морского терминала ООО «Компания «Евровнешторг», и «Укроборонсервис» — портовый оператор, основным направлением деятельности которого является реализация государственных интересов Украины в сфере экспорта и импорта продукции и услуг военно-технического и специального назначения.
Реестр морских портов Украины — электронная база данных по учету морских портов, целью которой является обеспечение данными, необходимыми для выполнения задач в сфере безопасности мореплавания, охраны окружающей среды, а также для осуществления государственного надзора (контроля). Администратором Реестра является ГП «Администрация морских портов Украины».
ГП «Укроборонсервис» — один из ведущих спецэкспортеров Украины, работает на мировом рынке вооружений с 1993 года. С 2010 года входит в состав ГК «Укроборонпром».
СМП «Ольвия» расположен в 25 километрах от Николаева на левом берегу Днепро-Бугского лимана. Количество грузовых причалов — семь, длина грузового причального фронта — 1,53 километра. В 2019 году СМП «Ольвия» увеличил грузооборот по сравнению с 2018 годом на 5,2% — до 3,097 млн тонн. Доля порта в грузообороте морских портов Украины составила 1,9%.
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